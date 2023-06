Shakira wróciła do Hiszpanii i to nie bez powodu. Chodzi o Pique

Shakira znowu szokuje. Zabrała dzieci na wakacje do Barcelony. "Miło wrócić"

Na razie jeszcze nie wiadomo, jak długo piosenkarka planuje zostać w Hiszpanii. Celem podróży są wakacje dzieci z emerytowanym graczem "Blaugrany". Sasha i Milan mają spędzić kilka dni z Pique i Clarą. Jak donosi hiszpańska "Marca", Shakira ma prawo do 20 dni w miesiącu z chłopcami, natomiat Pique do 10. Dzieci mają przebywać ze sportowcem aż do 19 czerwca. Dla niego są to znakomite wieści, bowiem w ostatnim czasie narzekał na to, że ma ograniczony kontakt z pociechami. Co ciekawe, kobieta przyjechała z walizkami prosto do posiadłości, którą dzieliła kiedyś z byłym partnerem.