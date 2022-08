Nie milkną echa rozstania Gerarda Pique i Shakiry . Tych dwoje nie jest już razem od miesięcy, a powodem rozejścia się ich dróg miał być romans piłkarza Barcelony . Zresztą sam zainteresowany już wcale nie kryje się z nową partnerką. Byli razem na koncercie i na ślubie przyjaciela. Kim jest kobieta, która skradła serce sportowca? To 23-letnia studentka i pracownica jego firmy, Clara Chia Marti .

Wedle najnowszych ustaleń hiszpańskiej prasy Gerard i Clara się ze sobą od dłuższego czasu . Dziennikarze "Ya es mediodia" przekonują, że romans trwa od... co najmniej listopada 2019 roku. Mieli zamieszkać razem w mieszkaniu zawodnika "Dumy Katalonii" .

Shakira miała romans z Rafaelem Nadalem? Hiszpański paparazzi zaskakuje

Paparazzi Jordi Martin, który bryluje w temacie rozstania Shakiry i Pique , odkrywa następne rewelacje. Ma dowody na to, że Shakira - jeszcze zanim poznała Pique, w 2010 roku - romansowała z innym sportowcem . W programie "America Noticias" dawał wskazówki mające pomóc w odkryciu tożsamości amanta.

Powiedział, że ekskochanek wokalistki to "postać znana na całym świecie, elitarny sportowiec, jeden z trzech najlepszych w historii Hiszpanii". Dodał, że to nie piłkarz, a tenisista, który wystąpił w popularnym teledysku Shakiry, "Gitana" .