Shakira w poruszającym apelu. Pisze, co wyprawiają media z Barcelony

Po rozstaniu z Gerardem Pique, byłym piłkarzem FC Barcelony, kolumbijska wokalistka Shakira przez jakiś czas mieszkała jeszcze w stolicy Katalonii. Jednak ostatecznie piosenkarka zdecydowała się na wyprowadzkę do Miami, zabierając ze sobą synów pary: Milana i Sashę.

Shakira prosi o odrobinę prywatności dla synów. Oskarża media z Barcelony

Teraz Shakira postanowiła wydać specjalne oświadczenie. Prosi w nim media o to, by uszanowały prywatność jej synów po przeprowadzce do Miami i nie postępowały tak, jak paparazzi w Barcelonie. Opisuje ze szczegółami koszmar, jaki jej dzieciom zgotowały media w stolicy Katalonii.

Shakira na wstępie przyznała, że jest w momencie "zmian w życiu" i co za tym idzie, życie prywatne jej i rodziny budzi emocje i zainteresowanie.

Podkreśliła jednak, że jej synowie "Milan i Sasha mają za sobą bardzo trudny rok". Wokalistka uskarża się w oświadczeniu, że jej pociechy były "ścigane" przez media w Barcelonie. "Teraz, gdy zaczynają nowy etap w życiu proszę serdecznie media - w imieniu moich dzieci - by uszanowały ich prawo do prywatności" - zaapelowała Shakira. "Błagam o powstrzymanie się od śledzenia ich w drodze do szkoły, czy od wyczekiwania pod bramą naszego domu, jak to miało miejsce w Barcelonie" - wyznała wokalistka.

„Błagam o powstrzymanie się od śledzenia moich synów w drodze do szkoły czy od wyczekiwania pod bramą naszego domu, jak to miało miejsce w Barcelonie” ~ Shakira

"Wierzę, że dziennikarze i fotografowie będą uwrażliwieni na sytuację, z którą obecnie mierzą się Milan i Sasha i że będą zachowywać się w stosunku do nich w sposób możliwie najbardziej ludzki, mając na uwadze, że chodzi o zdrowie i integralność fizyczną oraz emocjonalną dwójki chłopców: 8-latka i 10-latka, którzy chcą tylko móc w spokoju wyjść na ulicę, czy do szkoły" - pisze wokalistka.

Jak podkreśla, jej dzieci nie chcą być "ścigane", czy wystawione na ciągłą obserwację kamer i aparatów.

Na koniec Kolumbijka podkreśliła, że apel ten publikuje "nie jako artystka, ale jako matka", która chce chronić swoje pociechy, "by mogły żyć szczęśliwe i zdrowe, tak, jak na to zasługuje każde dziecko".

Niedawno hiszpańskie media donosiły, że Shakira miała mieć pretensję do Pique o to, że zabrał do studia starszego syna Milana, by ten wystąpił w dyskusji na temat projektu promowanego przez ojca, czyli Kings League. Kolumbijka chce bowiem maksymalnie chronić prywatność swoich synów.

Shakira / BRYAN R. SMITH/AFP/East News / East News

Shakira i Gerard Pique nie są już razem. / Agencja FORUM / East News

Shakira i Pique / Getty Images / East News