Shakira udała się na wakacje i to nie z byle kim. Hiszpanie ujawniają

Sama Shakira w pewnym momencie nie wytrzymała medialnej otoczki i dała upust swoim emocjom . W wymowny sposób wymierzyła policzek zarówno Pique, jak i jego dziewczynie. Na początku tego roku do sieci trafił jej nowy kawałek, który wprost nawiązywał do byłego partnera. W taki sposób zaczęła się medialna przepychanka między nimi. Emerytowany gracz "Blaugrany" nie zamierzał milczeć i sam zaczął wbijać szpileczki Kolumbijce. Niedawno głośno mówiło się w sieci o jego słowach skierowanych do fanów gwiazdy.

"Moja ex była Latynoską, więc można sobie tylko wyobrazić, co dostawałem od jej wielbicieli w mediach społecznościowych. To miliony barbarzyńców. (...) Raczej to ignorowałem. Ci ludzie nie mają swojego życia "- stwierdził Hiszpan.