Shakira przyłapana u boku gwiazdora Hollywood. Pojawili się na wyścigu F1

Podczas gdy Pique szybko ułożył sobie życie u boku nowej dziewczyny, Shakira długo nie mogła poradzić sobie w rozstaniem. Hiszpańskie media pisały nawet o tym, że gwiazda muzyki latynoamerykańskiej w pewnym momencie musiała sięgnąć po pomoc psychologa , który pomógł jej przepracować zakończenie kilkunastoletniego związku. Artystka postanowiła wyrzucić z siebie emocje, robiąc to, co potrafi najlepiej. W ostatnich miesiącach kobieta wydała kilka utworów, w których opowiedziała o swoich miłosnych rozterkach.

Niestety dla Shakiry, byli kochankowie jeszcze przez jakiś czas po rozstaniu byli zmuszeni regularnie się widywać. Para nie mogła bowiem dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi. Finalnie sprawa trafiła do sądu gdzie zdecydowano, że pierwsze skrzypce w życiu Sashy i Milana odgrywać będzie ich matka. Piosenkarka otrzymała nawet pozwolenie na przeprowadzkę z chłopcami do Stanów Zjednoczonych. Z początku nie wszystko wyglądało tak, jak 46-latka sobie wyobrażała. Nawet za oceanem dziennikarze i fotoreporterzy nie chcieli dać spokoju jej i jej synom . Sprawa jednak uspokoiła się, gdy kobieta i jej pociechy postanowili wyprowadzić się z wartej kilkanaście milionów posiadłości. Wygląda na to, że piosenkarka ruszyła dalej i jest gotowa poszukać szczęścia u boku nowego mężczyzny.