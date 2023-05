Shakira nie zdołała się ukryć. Wieszczą romans, w mediach aż huczy od plotek

Shakira i Gerard Pique przez lata uchodzili za wzorową parę. Owocem ich miłości jest 10- letnie Milan 8-letni Sasha. Jakiś czas temu media obiegły informacje, że piosenkarka i piłkarz przeżywają kryzys w związku. Jak się okazało, na drodze do ich szczęścia stanęła młoda studentka, Clara Chia Marti, która skradła serce byłego piłkarza FC Barcelony .

Dostało się także nowej sympatii Pique, która była zastraszana przez fanów Shakiry. Dodatkowo medialna otoczka negatywnie wpłynęła na samopoczucie Clary, która z powodu ataków paniki trafiła do szpitala.

Kolumbijka próbowała się odciąć od byłego gracza "Blaugrany", jednak nie mogła dogadać się z mężczyzną w kwestii opieki nad dziećmi. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, który pozwolił piosenkarce na przeprowadzkę z chłopcami do Stanów Zjednoczonych. Tam rozpoczęła nowy etap w swoim życiu.

Nowy romans Shakiry? Media ujawniają, z kim spotkała się w USA

46-latka w ostatni weekend wybrała się na wyścig Formuły 1. Rywalizację zawodników oglądała u boku aktora Toma Cruise'a . Ich wspólne zdjęcie szybko trafiło do internetu i błyskawicznie rozpoczęły się plotki o nowym partnerze celebrytki.

Sama zainteresowana jednak nie potwierdziła tych doniesień, ale za to wybrała się na kolację z Lewisem Hamiltonem. Kobieta została "przyłapana" w ekskluzywnej restauracji Cipriani w Miami z gwiazdorem F1. Jak podaje tabloid "The Sun", ich spotkanie nie było przypadkowe, a sami wyglądali na szczęśliwych. Z kolei dziennikarze "Mundo Deportivo" uważają, może być to początek miłosnej relacji.