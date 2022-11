Można przypuszczać, że Shakira na dobre pozostawiła przeszłość za sobą i teraz skupia się na sprawach związanych wyłącznie z muzyczną karierą. Kolumbijska artystka niedawno wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej do kampanii Burberry ''The Night Before''. Fani piosenkarki są wprost zachwyceni końcowym rezultatem.