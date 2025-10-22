Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sezon 11 "Ninja vs Ninja" z rekordową oglądalnością!

Edycja "Ninja vs Ninja - Polska vs reszta świata" przyciągnęła przed telewizory jeszcze więcej widzów. Finałowy odcinek obejrzało prawie milion odbiorców Polsatu, zapewniając nam 1. miejsce w grupie 4+, a w grupie 16-59 - aż 10% udziału rynkowego. Średnia tej edycji okazała się lepsza od ostatniej jesiennej w 2023 roku o 16% w grupie 4+ i o 8% w grupie 16-59.

Finał Ninja vs Ninja
Finał Ninja vs NinjaNinja Warrior Polskamateriał partnera

Wyścigi na torach z najlepszymi zawodnikami z całego świata okazały się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, dostarczając emocji, które sięgały zenitu. Adrenalina, napięcie i sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie - tego nie dało się oglądać spokojnie.

Choć tym razem statuetka nie trafiła w polskie ręce, nasi reprezentanci pokazali charakter, klasę i serce do walki. Jan Tatarowicz, jedyny polski zdobywca legendarnej Góry Midoryiama, ponownie zachwycił formą i determinacją. Ustąpił miejsca Francuzowi, ale udowodnił, że wciąż jest w grze i w kolejnym sezonie może wrócić silniejszy niż kiedykolwiek.

Zwycięzcą wielkiego finału został Clement Gravier, który po raz kolejny pokazał, że w świecie Ninja nie ma sobie równych. To właśnie on sięgnął po główną nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajął Amerykanin Samuel Folsom, który zgarnął 50 tysięcy, a jego żona, Isabella Folsom, nie tylko dorównała mu klasą, ale również zwyciężyła w kategorii kobiet, zdobywając tytuł Last Woman Standing i czek na tę samą kwotę. Pokonała przy tym Katarzynę Jonaczyk, czterokrotną królową toru, której determinacja i doświadczenie wciąż budzą podziw.

To był finał, który przeszedł najśmielsze oczekiwania - poziom sportowy był niewiarygodnie wysoki, presja ogromna, a każdy z zawodników dał z siebie absolutnie wszystko. Na tym torze nie było miejsca na błędy. Były tylko sekundy, pot, wola walki i wiara w to, że niemożliwe nie istnieje.

A Polacy? Tanio skóry nie oddali. Pokazali, że potrafią walczyć jak równy z równym z najlepszymi na świecie. Już dziś wiedzą, nad czym pracować, by w kolejnym sezonie wrócić jeszcze mocniejsi, jeszcze bardziej zdeterminowani - i sięgnąć po to, co im się należy.

Bo w Ninja vs Ninja nie liczy się tylko zwycięstwo. Liczy się droga, siła, charakter i serce do walki. A tego naszym wojownikom z pewnością nie brakuje.

Zobacz również:

Izu Ugonoh po karierze bokserskiej zajął się MMA. Przegrał tam dwie walki, a jedną wygrał, więc jeszcze chciałby poprawić ten rekord
Sporty walki

Polski wojownik nie owija w bawełnę. "Mam z MMA rachunki do wyrównania"

Piotr Jawor
Piotr Jawor
Dwóch mężczyzn pozuje na tle ścianki promującej program Ninja vs Ninja z widocznymi logotypami Polsatu, obaj uśmiechnięci w nieformalnych pozach.
Przed nami trzeci odcinek „Ninja vs Ninja”Sebastian Rudnickimateriały prasowe
Kobieta w żółtym garniturze i czarnej bluzce stoi na tle ścianki z logotypami Ninja Ninja oraz Polsat, z ułożonymi rękoma w kieszeniach.
Marta ĆwiertniewiczMateriały promocyjnemateriały promocyjne
Młody mężczyzna w białej koszulce z napisem 'DADDY 01' stoi na tle ścianki z logotypami Polsat oraz Ninja vs Ninja, uśmiecha się do kamery.
Jan Tatarowicz w ostatnim odcinku eliminacyjnym „Ninja vs Ninja” materiały prasowemateriały prasowe
Polsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja