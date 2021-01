Cristiano Ronaldo mógł zarobić sześć milionów euro dzięki kolejnemu kontraktowi sponsorskiemu. Gwiazdor Juventusu nie przyjął jednak oferty, bowiem złożyła mu ją... Arabia Saudyjska.

Jak donosi angielski "The Telegraph", Cristiano Ronaldo miał otrzymać sześć milionów euro za bycie twarzą kampanii promującej turystykę w Arabii Saudyjskiej. Piłkarz ma ogromną siłę przebicia w mediach społecznościowych, w czym upatrywali swojej szansy składający ofertę.



CR7 nie zdecydował się na podpisanie kontraktu. Arabia Saudyjska jest bowiem oskarżana o łamanie praw człowieka, więc reklama z zawodnikiem Juventusu zapewne miałaby na celu ocieplenie wizerunku kraju.



Angielscy dziennikarze dodają, że podobną ofertę mieli otrzymać Lionel Messi oraz FC Barcelona. Żadna ze stron nie odniosła się póki co do doniesień mediów.

