Serena Williams zrobiła show na Met Gali. Przekazała światu radosne wieści

Serena Williams przez lata zachwycała kibiców na międzynarodowych arenach. Po wielu latach powiększania swojej listy osiągnięć i wygrywania coraz to bardziej prestiżowych nagród kobieta zdecydowała, że czas najwyższy przejść na sportową emeryturę. 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa na jakiś czas odsunęła karierę sportową na dalszy plan w 2017 roku, gdy po raz pierwszy zaszła w ciąże. Po narodzinach córki Alexis Olympii tenisistka wróciła jednak do rywalizacji. Ostateczną decyzję o zakończeniu kariery podjęła w 2022 roku. Ostatni występ zaliczyła podczas turnieju US Open.