Serena Williams zrobiła show. Fani nie mogli się powstrzymać od komentarzy

Serena Williams przez wiele lat odnosiła sukcesy na arenach międzynarodowych, zdobywając 23 tytuły wielkoszlemowe w grze pojedynczej, 14 w grze podwójnej i dwa tytuły w mikście. W zdobywaniu coraz to większych osiągnięć tenisistce nie przeszkodziło nawet przyjście na świat jej pierwszej pociechy, córki Alexis Olympii. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego sportsmenka bowiem kontynuowała grę na wysokim poziomie. Jej wyniki nie były już jednak tak imponujące.

W 2022 roku amerykańska gwiazda podjęła decyzję o definitywnym zakończeniu kariery. Ostatni mecz zagrała przed własną publicznością podczas ubiegłorocznego turnieju US Open . Serena Williams przegrała wówczas pojedynek z Australijką Ajlą Tomljanovic 5:7, 7:6 (7-4) i 1:6 w trzeciej rundzie wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku.

Robiłam kilka ćwiczeń na izolację biodra za kulisami na planie, czekając na wznowienie zdjęć. To pomaga utrzymać dziecko w zdrowiu

Kibice na wpis legendarnej tenisistki zareagowali niemal od razu. "To szaleństwo, że na ciążowym brzuszku wciąż widać sześciopak", "Ughhh, wyglądasz tak pięknie!! Uwielbiam żółty!", "Taaaak! Mamo, trzymaj to dno miednicy zdrowe! Dziękuję za bycie taką inspiracją", "Szczęśliwa mamusia i szczęśliwe dziecko. Zdrowa, wypoczęta i KOCHANA królowa", "Ta sukienka tak do ciebie pasuje! Pięknie!", "Jak uroczo", "Królowa" - zachwycali się internauci w komentarzach.