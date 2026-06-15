Niedawno wielkich emocji kibicom dostarczyła Maja Chwalińska, która sensacyjnie dotarła do finału Rolad Garros. Dopiero w nim musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. Jeszcze na dobre nie opadły jednak emocje po zmaganiach we Francji, a polscy kibice tenisa znów mieli sporo powodów do radości, tym razem za sprawą Kamila Majchrzaka.

30-latek tuż przed startem Wimbledonu zaostrzył apetyty fanów do granic możliwości. Polak zaprezentował znakomitą formę podczas turnieju ATP 250 w holenderskim Hertogenbosch. Najpierw w półfinale okazał się lepszym od byłego lidera rankingu Daniła Miedwiediewa, a w decydującym boju pokonał Alexa De Minaura, aktualnie szóstego tenisistę świata.

Tak znakomity występ pozwolił tenisiście z Piotrkowa Trybunalskiego awansować też o sporo miejsc w rankingu ATP. Przed zmaganiami w Holandii Majchrzak był na 76. pozycji, a nowy tydzień Polak rozpocznie już jako 47. tenisista świata. Tym samym znalazł się w elitarnym gronie TOP 50, co z pewnością podbuduje go przed rywalizacją w Londynie.

Mało kto o tym wie. Tym się zajmuje wybranka serca Majchrzaka

Sukces Majchrzaka cieszy tysiące polskich kibiców, ale dumy z postawy męża nie ukrywa również jego żona Marta. Para pobrała się w listopadzie 2022 roku, a wybranka serca 30-latka jest byłą tenisistką. Obecnie realizuje się zawodowo jako fizjoterapeutka oraz trenerka i często wspiera męża także podczas zawodów.

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Tym razem Marta Majchrzak śledziła jednak rywalizację w Holandii przed ekranem telewizorów, a tuż po zakończeniu meczu finałowego skomentowała sukces męża i jego trenera na swoim Instagramie. "Panowie!!!" - napisała żona tenisisty i dodała czerwone serce oraz emotikony, wyrażające wzruszenie.

Gratulacje dla męża od Marty Majchrzak martamajchrzakk_ ESP/Instagram





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