Sensacyjny plan Polaka na życie po UFC. Wprost wyznał, ile jeszcze powalczy
Michał Oleksiejczuk nie przestaje zaskakiwać kibiców. Polski zawodnik UFC już za chwilę stoczy kolejną walkę pod egidą amerykańskiej organizacji, a w międzyczasie postanowił podzielić się z fanami informacją w sprawie swojej przyszłości w sportach walki. Deklaracji, którą złożył, nikt się po nim nie spodziewał.
Już w sobotę 27 czerwca Michał Oleksiejczuk zmierzy się w stolicy Azerbejdżanu z Abusem Magomedovem na gali UFC Fight Night. Dotychczas zawodnik z Polski stoczył w szeregach organizacji aż 18 walk, notując w nich 10 zwycięstw, siedem porażek i jedno starcie zakończone jako "nierozstrzygnięte".
31-latek znajduje się obecnie w najlepszym wieku dla zawodnika MMA i ani myśli kończyć karierę. W jednym z ostatnich wpisów Oleksiejczuk zdradził nawet, ile walk planuje jeszcze stoczyć. Przy okazji padło także sensacyjne wyznanie na temat pracy, jaką mógłby podjąć na emeryturze.
Polak wraca do klatki UFC, a tu nagle takie wyznanie. To zamierza robić na emeryturze
- To już chyba moja 19. walka w tej epickiej federacji (UFC). Chcę zrobić jeszcze drugie tyle, a później zająć się pracą na roli. Taki jest plan i tego się trzymam. Trzeba wzmocnić polskie rolnictwo - napisał Oleksiejczuk we wtorek na platformie X.
Okazuje się więc, że zawodnik planuje jeszcze 19 kolejnych walk w karierze, a dopiero później ma się zająć... rolnictwem. Co ciekawe, mężczyzna argumentuje swój wybór, mówiąc wprost o potrzebie wzmocnienia tego obszaru działalności w Polsce.
Warto odnotować, że jako weteran UFC Oleksiejczuk z pewnością jest w stanie budować aktywa, które pozwolą mu raczej na spokojną emeryturę. Niewykluczone zatem, że jego motywacje względem pracy na roli wynikają z hobby, a nie są uwarunkowane chęcią jeszcze większego wzbogacenia swojej osoby.