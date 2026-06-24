Już w sobotę 27 czerwca Michał Oleksiejczuk zmierzy się w stolicy Azerbejdżanu z Abusem Magomedovem na gali UFC Fight Night. Dotychczas zawodnik z Polski stoczył w szeregach organizacji aż 18 walk, notując w nich 10 zwycięstw, siedem porażek i jedno starcie zakończone jako "nierozstrzygnięte".

31-latek znajduje się obecnie w najlepszym wieku dla zawodnika MMA i ani myśli kończyć karierę. W jednym z ostatnich wpisów Oleksiejczuk zdradził nawet, ile walk planuje jeszcze stoczyć. Przy okazji padło także sensacyjne wyznanie na temat pracy, jaką mógłby podjąć na emeryturze.

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- To już chyba moja 19. walka w tej epickiej federacji (UFC). Chcę zrobić jeszcze drugie tyle, a później zająć się pracą na roli. Taki jest plan i tego się trzymam. Trzeba wzmocnić polskie rolnictwo - napisał Oleksiejczuk we wtorek na platformie X.

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Okazuje się więc, że zawodnik planuje jeszcze 19 kolejnych walk w karierze, a dopiero później ma się zająć... rolnictwem. Co ciekawe, mężczyzna argumentuje swój wybór, mówiąc wprost o potrzebie wzmocnienia tego obszaru działalności w Polsce.

Warto odnotować, że jako weteran UFC Oleksiejczuk z pewnością jest w stanie budować aktywa, które pozwolą mu raczej na spokojną emeryturę. Niewykluczone zatem, że jego motywacje względem pracy na roli wynikają z hobby, a nie są uwarunkowane chęcią jeszcze większego wzbogacenia swojej osoby.

Michał Oleksiejczuk Luke Hales AFP

Michał Oleksiejczuk na gali UFC Contributor Getty Images

Michał Oleksiejczuk Polsat Polsat Sport





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