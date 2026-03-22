Sensacyjny nokaut na FAME MMA 30, a później afera za kulisami. Rzeźniczak w centrum uwagi

Kasper Gutkowski z pewnością nie może być zadowolony ze swojego debiutu na FAME MMA 30. Popularny twórca internetowy, który komentuje na swoim kanale życie wielu polskich celebrytów, przegrał z Robertem Karasiem już w 1. rundzie i został przez niego całkowicie zdeklasowany w oktagonie.

"Klepsydra" w trakcie pojedynku był kilkukrotnie liczony przez sędziego, a ten na chwilę przed końcem pierwszej odsłony starcia zdecydował się go przerwać. Influencer nie był w stanie w 8 sekund podnieść się z maty, więc przez TKO walkę wygrał Karaś.

Afera po FAME MMA 30. Gwiazdor został znokautowany, a później nagły atak w stronę Rzeźniczaka

Po rywalizacji "Klepsydry" z Karasiem miała wydarzyć się jednak sytuacja, która w pewien sposób przyćmiewa sukces drugiego z nich. Jak donosi Gutkowski, za kulisami PreZero Areny miał na niego czekać Jakub Rzeźniczak, który dość nieoczekiwanie zaczął się z nim awanturować.

- Następnym razem podejdź przed walką, a nie wbijasz za kulisy po mojej porażce, rzucasz łapami i f**i i się zachowujesz jak zwykła k***a, krzycząc. Ale z drugiej strony, widzę, że nawyki zostają. [...] Odezwij się, jak przestaniesz przejmować się moją walką bardziej niż swoim dzieckiem - opisał sytuację w mediach społecznościowych "Klepsydra", przy okazji uderzając w życie prywatne piłkarza.

Rzeźniczak jeszcze w trakcie walki "Klepsydry" nie powstrzymał się i wbił w popularnego influencera pewną szpilkę.

- "Klepsydra" tak kończą hejterzy! Brawo Robert Karaś. Idź na siłownie wyjdź na słońce, bo słabo wyglądasz - zamieścił na Instagramie.

Niechęć legendy warszawskiej Legii do Gutkowskiego prawdopodobnie wynika z faktu, że twórca internetowy kilka miesięcy temu nagrał na jego temat nieprzychylny materiał i umieścił go na swoim kanale YouTube. Niewykluczone, że panowie w przyszłości podejmą się próby wyjaśnienia sobie wszelkich nieporozumień zza kulis FAME MMA 30 w oktagonie. Przypominamy, że Rzeźniczak, podobnie jak "Klepsydra", jest jednym z zawodników organizacji.

Jakub Rzeźniczak - Tomasz Matysiak Clout MMA materiały prasowe

Jakub Rzeźniczak Jarosław Wojtalewicz AKPA

Facebook - Fame MMA Fame MMA materiały prasowe

