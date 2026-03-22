Sensacyjny nokaut na FAME MMA 30, a później afera za kulisami. Rzeźniczak w centrum uwagi
Jakub Rzeźniczak w sobotni wieczór znalazł się na trybunach gliwickiej PreZero Areny, aby oglądać FAME MMA 30. Podczas jubileuszu organizacji doszło do wielu nieoczywistych rezultatów, takich jak sensacyjny nokaut Roberta Karasia na Kasprze "Klepsydrze" Gutkowskim już w 1. rundzie ich starcia. Po wydarzeniu więcej niż o samej walce mówi się jednak o tym, co miało się stać za kulisami gali "Icons". Piłkarz Mazura Radzymin znów znalazł się w centrum uwagi, wywołując wokół siebie kolejną burzę.
Kasper Gutkowski z pewnością nie może być zadowolony ze swojego debiutu na FAME MMA 30. Popularny twórca internetowy, który komentuje na swoim kanale życie wielu polskich celebrytów, przegrał z Robertem Karasiem już w 1. rundzie i został przez niego całkowicie zdeklasowany w oktagonie.
"Klepsydra" w trakcie pojedynku był kilkukrotnie liczony przez sędziego, a ten na chwilę przed końcem pierwszej odsłony starcia zdecydował się go przerwać. Influencer nie był w stanie w 8 sekund podnieść się z maty, więc przez TKO walkę wygrał Karaś.
Afera po FAME MMA 30. Gwiazdor został znokautowany, a później nagły atak w stronę Rzeźniczaka
Po rywalizacji "Klepsydry" z Karasiem miała wydarzyć się jednak sytuacja, która w pewien sposób przyćmiewa sukces drugiego z nich. Jak donosi Gutkowski, za kulisami PreZero Areny miał na niego czekać Jakub Rzeźniczak, który dość nieoczekiwanie zaczął się z nim awanturować.
- Następnym razem podejdź przed walką, a nie wbijasz za kulisy po mojej porażce, rzucasz łapami i f**i i się zachowujesz jak zwykła k***a, krzycząc. Ale z drugiej strony, widzę, że nawyki zostają. [...] Odezwij się, jak przestaniesz przejmować się moją walką bardziej niż swoim dzieckiem - opisał sytuację w mediach społecznościowych "Klepsydra", przy okazji uderzając w życie prywatne piłkarza.
Rzeźniczak jeszcze w trakcie walki "Klepsydry" nie powstrzymał się i wbił w popularnego influencera pewną szpilkę.
- "Klepsydra" tak kończą hejterzy! Brawo Robert Karaś. Idź na siłownie wyjdź na słońce, bo słabo wyglądasz - zamieścił na Instagramie.
Niechęć legendy warszawskiej Legii do Gutkowskiego prawdopodobnie wynika z faktu, że twórca internetowy kilka miesięcy temu nagrał na jego temat nieprzychylny materiał i umieścił go na swoim kanale YouTube. Niewykluczone, że panowie w przyszłości podejmą się próby wyjaśnienia sobie wszelkich nieporozumień zza kulis FAME MMA 30 w oktagonie. Przypominamy, że Rzeźniczak, podobnie jak "Klepsydra", jest jednym z zawodników organizacji.