Jakub Kwiatkowski i Agata Załęcka razem na salonach. Wybrali się na premierę sztuki

Ona i Kwiatkowski poznali się kilka lat temu. "Jechaliśmy razem pociągiem z Poznania do Warszawy. Akurat czytałam książkę 'Dekalog Nawałki' o piłkarskiej reprezentacji Polski. Widząc to, Kuba powiedział do mnie kilka słów i tak to się zaczęło" - opowiadała aktorka w "Twoim Imperium".