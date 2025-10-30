Sensacyjne wieści z Niemiec, a Tusk uderza w Nawrockiego. "Kolega prezydenta"

12 września jednak o Wielkim Bu znów zrobiło się głośno, kiedy były zawodnik walczący m.in. dla federacji CLOUT MMA i PRIME MMA, został zatrzymany na lotnisku w Hamburgu, na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Teraz Patryk M. zwrócił się do naszych zachodnich sąsiadów, o przyznanie azylu politycznego, co potwierdziła Interia. Na te doniesienia od razu zareagowały najważniejsze osoby w państwie.

"Wielki Bu" złożył wniosek o azyl w Niemczech. Tusk od razu uderza w Nawrockiego

- Kibolski patriota Wielki Bu uznał, że Polska przestała być bezpieczna dla porywaczy, sutenerów i złodziei. Ale żeby uznać, że Niemcy są bardziej praworządne?! Nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie? - napisał na platformie "X" Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych. Chwilę później pojawił się wpis samego premiera.

Felix Auger-Aliassime - Daniel Altmaier. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Prezes Rady Ministrów postanowił wykorzystać znajomość Patryka M. z Karolem Nawrockim i już na wstępnie swojego wpisu wbić szpilę w głowę państwa.

- Kolega prezydenta "Wielki Bu" boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości i słusznie. Szuka azylu. Rozumiem. Ale że u Niemca?! - dopytywał z ironią premier.

Rozwiń

Przypomnijmy, że do zatrzymania Patryka M. na hamburskim lotnisku doszło 12 września, tuż przed planowanym odlotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W przeszłości Wielki Bu występował przede wszystkim na galach freak fightowych, które przyniosły mu olbrzymią popularność. Walczył on m.in. dla organizacji CLOUT MMA oraz PRIME MMA.

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem/ Jacek Domański Reporter

Czy Karol Nawrocki i Donald Tusk zawrą dobrą współpracę? Wojtek Radwanski East News

Donald Tusk zaapelował do Polaków Filip Naumienko Reporter