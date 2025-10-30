Sensacyjne wieści z Niemiec, a Tusk uderza w Nawrockiego. "Kolega prezydenta"
Przed kilkoma tygodniami Patryk M., znany jako "Wielki Bu", były gwiazdor freak fightowych gal, został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Teraz potwierdzone zostały informacje, że złożył on wniosek o azyl polityczny w Niemczech. Do sprawy błyskawicznie odniósł się premier Donald Tusk i uderzył przy okazji w prezydenta Karola Nawrockiego.
Jeszcze w czasie trwania kampanii wyborczej "Wielki Bu" nie krył swojej znajomości z Karolem Nawrockim, a tuż po tym, jak zastąpił on Andrzeja Dudę na stanowisku prezydenta, były gwiazdor freak fightów zaczął opowiadać o nowej głowie państwa.
12 września jednak o Wielkim Bu znów zrobiło się głośno, kiedy były zawodnik walczący m.in. dla federacji CLOUT MMA i PRIME MMA, został zatrzymany na lotnisku w Hamburgu, na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Teraz Patryk M. zwrócił się do naszych zachodnich sąsiadów, o przyznanie azylu politycznego, co potwierdziła Interia. Na te doniesienia od razu zareagowały najważniejsze osoby w państwie.
"Wielki Bu" złożył wniosek o azyl w Niemczech. Tusk od razu uderza w Nawrockiego
- Kibolski patriota Wielki Bu uznał, że Polska przestała być bezpieczna dla porywaczy, sutenerów i złodziei. Ale żeby uznać, że Niemcy są bardziej praworządne?! Nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie? - napisał na platformie "X" Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych. Chwilę później pojawił się wpis samego premiera.
Prezes Rady Ministrów postanowił wykorzystać znajomość Patryka M. z Karolem Nawrockim i już na wstępnie swojego wpisu wbić szpilę w głowę państwa.
- Kolega prezydenta "Wielki Bu" boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości i słusznie. Szuka azylu. Rozumiem. Ale że u Niemca?! - dopytywał z ironią premier.
Przypomnijmy, że do zatrzymania Patryka M. na hamburskim lotnisku doszło 12 września, tuż przed planowanym odlotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
W przeszłości Wielki Bu występował przede wszystkim na galach freak fightowych, które przyniosły mu olbrzymią popularność. Walczył on m.in. dla organizacji CLOUT MMA oraz PRIME MMA.