Sensacyjna propozycja od Pudzianowskiego. Rzucił mordercze warunki

Legenda polskiego MMA, niegdyś najsilniejszy człowiek, a już niedługo... freak fighter. Mariusz Pudzianowski coraz śmielej rozpycha się w świecie walk celebrytów i po ostrych wymianach z Natanem Marconiem, które ostatecznie nie doprowadziły do ich walki, na jego horyzoncie pojawił się nowy rywal.

Kilka dni temu chęć rywalizacji z byłym strongmanem wyraził Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Gwiazdor FAME MMA zaproponował "Pudzianowi" starcie w formule bokserskiej, a ten szybko zareagował na wyzwanie.

- "Don Kasjo", mówisz, że z takim jak ja, to byś się sprawdził. Ale jak już gramy, to grajmy fair. To, że boksujesz rozsądnie, to nikt ci tego nie zabierze. Kilka ładnych lat się tym zajmowałeś. Ja kilkanaście lat dźwigałem ciężary, więc powinno być trochę tego, trochę tego - powiedział Pudzianowski w nagraniu w mediach społecznościowych, wskazując na potrzebę zmodyfikowania warunków pojedynku w taki sposób, aby nie stawiały one jego potencjalnego rywala w uprzywilejowanej pozycji.

W sobotę, 2 maja, z ust "Pudziana" padło natomiast jeszcze więcej konkretów. 49-latek w kontrofercie dla Życińskiego zaproponował mu urozmaicenie walki o naprawdę krwawe warunki. Zawodnicy mieliby rywalizować w małych rękawicach, bez parteru, ale z włączeniem do stójki ciosów łokciami oraz kopnięć.

- Odnośnie wyzwania Don Kasjo - Kasjusz, ja z Tobą na boks to nie pójdę, nie, nie! Te łapy nie nadają się do samego boksowania. Jak już: małe rękawiczki, łokcie, bez parteru, możemy to zrobić. Boksowanie z kopaniem, fronty, góra, dół. Nie pójdziemy w parter, ale sam boks, nie, nie, nie. Bystry jesteś, bystry. A ja jestem za stary lis, żeby się złapać na plewy. Ty małymi witkami byś machał i machał, a ja tymi swoimi bochenkami nie namacham długo. Nie złapię się na to. Chcesz? Bardzo chętnie - małe rękawice, kopiemy, fronty, ty też możesz! Do odważnych świat należy - zaproponował Pudzianowski.

Wiele wskazuje zatem na to, że już niedługo fani będą mogli zobaczyć w oktagonie FAME starcie legendarnego polskiego siłacza ze wspomnianym "Don Kasjo". Obaj panowie są chętni do walki, a do ustalenia pozostały jedynie szczegóły jej formuły.

Na ten moment organizacja nie zdradza jednak zbyt wielu kulisów negocjacji z byłym zawodnikiem KSW, więc do jego potencjalnego zestawienia należy podejść z odpowiednim dystansem. Niewykluczone, że już wkrótce FAME MMA ogłosi więcej informacji na ten temat.

