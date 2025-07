Sensacja po meczu z Japonią. Ujawnił się nowy partner Malwiny Smarzek. Ludzie nie mieli pojęcia

Życie uczuciowe Malwiny Smarzek pełne jest zwrotów akcji. Jeszcze niedawno siatkarka spotykała się z niejakim Erykiem, ale wygląda na to, że ta relacja należy już do przeszłości. Dość sensacyjnie i ku zaskoczeniu kibiców ujawnił się właśnie nowy partner 29-latki. I to nie w byle jakim momencie, bo tuż po wygranym meczu z Japonią w Lidze Narodów. Do sieci trafiło wspólne zdjęcie, a opis jest mocno sugestywny. Kim jest mężczyzna z ujęcia? Część osób może go kojarzyć.