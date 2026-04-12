Semirunnij wystąpił publicznie, nagle stało się to. Lang ruszył w jego kierunku

Paweł Nowak

W sobotę wieczorem doszło do gali Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na niej doszło do pewnego rodzaju podsumowania niedawnych zimowych igrzysk olimpijskich oraz wręczenia nagród w ręce sportowców, którzy zajęli miejsca od ósmego w górę. Wśród nich nie mogło zabraknąć Władimira Semirunnija, czyli srebrnego medalisty w łyżwiarstwie szybkim na 10000 metrów. Poza nagrodami pieniężnymi otrzymał również... rower. I to z rąk Czesława Langa.

Władimir Semiruunij otrzymał prezent od Czesława Langa
Władimir Semirunnij i Czesław Lang

Już jakiś czas temu zakończyły się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Na nich polscy sportowcy wywalczyli cztery medale - trzy za sprawą skoczków narciarskich i jeden w łyżwiarstwie szybkim. Tam doskonale spisał się Władimir Semirunnij, który w rywalizacji panczenistów na 10000 metrów zdobył srebro.

Jego sukces poniósł się szerokim echem, a także oznaczał spore nagrody ze strony Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz sponsorów. Do ich oficjalnego przekazania doszło w sobotę 11 kwietnia na specjalnie zorganizowanej gali PKOl-u. W jej trakcie na scenie pojawili się wszyscy zawodnicy, którzy zajęli we Włoszech miejsca od ósmego w górę.

Zobacz również:

Hansi Flick i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Flick wyznaje po meczu Barcelony, Lewandowski pominięty. "Bardzo się cieszę"

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Nie zabrakło oczywiście Semirunnija, czyli polskiego zawodnika rosyjskiego pochodzenia. Ten został wyczytany, jako jeden z ostatnich, a na scenie został uhonorowany nagrodami w wysokości ponad 600 tysięcy złotych. W końcu sam komitet zapewniał 400 tys. zł w gotówce oraz 200 tys. zł w tokenach. Do tego doszły nagrody od wspomnianych już sponsorów.

Co ciekawe, z nieoczekiwanym prezentem ruszył do niego także Czesław Lang. Wszystko zostało dokładnie nagrane.

Lang wręczył prezent. Potem takie słowa. "Nie będę go zabierać"

70-latek wręczył panczeniście rower szosowy światowej klasy. Tym samym dotrzymał słowa danego jakiś czas temu, że da Polakowi popularną "kolarkę". I to taką, na jakiej jeździ Tadej Pogacar, obecnie jeden z najlepszych kolarzy na świecie. Sprzęt tej klasy może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Do tego Lang dodał, że nie będzie zabierać 23-latka z łyżew, lecz gdy tylko będzie miał ochotę na rower, to będzie miał go pod ręką, by udać się na trening czy też zwykłą przejażdżkę.

Zobacz również:

Nicola Zalewski w meczu z Juventusem
Serie A

Zalewski dwoił się i troił, finalnie wielki zawód. "Polski" hit rozstrzygnięty

Paweł Nowak
Paweł Nowak

- Dałem słowo i go dotrzymałem. To było bardzo spontaniczne. Zobaczyłem Władka, jego warunki fizyczne i mówię: Kurcze, on może być jak Tadej Pogaczar, najlepszy kolarz świata. Nie będę go zabierać z łyżew, ale jakby przyszła mu chęć wsiąść na rower to postanowiłem mu go wręczyć - powiedział.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak i Adam Małysz
Skoki Narciarskie

Małysz prosto z mostu o Tomasiaku. Tego było mu szkoda, już nawet nie kryje

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Zawodnik w stroju do łyżwiarstwa szybkiego w barwach Polski, z kaskiem i okularami ochronnymi, pochylony w pozycji startowej na lodowisku.
Władimir Semirunnij
Sportowiec w białej kurtce zakłada srebrny medal na niebieskiej wstążce, na tle rozmytego stadionu sportowego.
Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem olimpijskim
Starszy, łysy mężczyzna w eleganckim garniturze, uśmiechnięty, zwrócony bokiem, stoi na tle nowoczesnego wnętrza z widocznym logo Onet w tle.
Czesław Lang
Sokół & Hagric Mogilno - Moya Radomka Radom. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

