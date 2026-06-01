Semirunnij u boku Tuska, a to nie koniec. Oddał pierwszy skok na skoczni

W akcji piknikowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wzięli też udział Jakub Kot i Iga Baumgart-Witan. Ich zadaniem było pokazanie ich dyscyplin sportowych od podszewki. Dzięki temu można było potrenować biegi oraz... skoczyć na małej skoczni narciarskiej.

Władimir Semirunnij u boku Donalda Tuska na pikniku KPRM

Władimir Semirunnij w ostatnim czasie bardzo angażuje się w różnego rodzaju akcje promujące sport i dobroczynność. Głośno stało się szczególnie o tym, jak oddał swój zdobyty w Mediolanie srebrny medal olimpijski na aukcję na rzecz fundacji Cancer Fighters.

Później pojawiał się w Warszawie na różnego rodzaju akcjach związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży. Tym razem stał się jedną z gwiazd pikniku z okazji Dnia Dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Całość współorganizowana była przez resort sportu. Na miejscu pojawili się m.in. Donald Tusk i Jakub Rutnicki.

Władimir Semirunnij zaliczył debiut na skoczni

W pewnym momencie Semirunnij zaliczył również udany debiut na skoczni narciarskiej. Przed oddaniem skoku otrzymał instrukcje od Jakuba Kota i spróbował swoich sił na króciutkich nartach i równie krótkim rozbiegu.

Jak się okazało, w przeciwieństwie do ministra sportu, udało mu się ustać pierwszy skok i nieomal zaliczyć telemark. Widać, że podczas samego wydarzenia również bawił się doskonale. Semirunnij zrobił sobie zdjęcie m.in. z Donaldem Tuskiem i swoimi sportowymi kolegami.

Władimir Semirunnij oddał swój pierwszy skok na skoczni narciarskiej

