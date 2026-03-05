Semirunnij ogłosił światu, już myśli o przeprowadzce. Wskazał kierunek

W 2023 roku Władimir Semirunnij trafił do Polski prosto z Rosji. Wówczas niemal od razu rozpoczął treningi z naszą kadrą panczenistów, lecz przez jakiś czas nie mógł startować w "Biało-Czerwonych" barwach. Wszystko ze względu na 14-miesięczną karencję nałożoną przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską (ISU). Tym samym do rywalizacji wrócił na początku 2025 roku.

Niedługo po powrocie wywalczył srebrny i brązowy medal mistrzostw świata w Hamar, lecz pod znakiem zapytania stał występ na igrzyskach olimpijskich. 23-latek nie miał bowiem polskiego obywatelstwa, które jest wymagane, by reprezentować kraj na imprezie czterolecia. Ten stan rzeczy zmienił się w sierpniu 2025 roku. Semirunnij odebrał obywatelstwo rekordowo szybko, gdyż standardowa procedura trwa ok. trzech lat.

Wówczas stało się jasne, że pojedzie do Włoch, by walczyć o medale. Finalnie zdobył srebro na dystansie 10000 metrów. Był to jeden z czterech medali, jakie wywalczyła Polska na tych zmaganiach. Z tego względu zainteresowanie jego osobą błyskawicznie wzrosło. Ten mieszka w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie jednocześnie trenuje.

Nie ukrywa jednak, że już myśli o przeprowadzce. W rozmowie z serwisem Sport.pl wszystko dokładnie wyjaśnił.

Semirunnij planuje zmianę, wskazał nawet kierunki

Jak mówił, pojawił się plan zmiany miejsca zamieszkania w przyszłości. Raczej jego nowym miejscem do życia nie będzie Warszawa, gdyż w niej trudniej znaleźć dobre trasy rowerowe. Semirunnij wprost wymienia dwie lokalizacje - Milanówek i Szklarską Porębę. Wszystko ze względu na dobre warunki do trenowania.

- Tomaszów to dobre miejsce do trenowania, podobnie jak Zakopane. W przyszłości może jednak się przeprowadzę. Nie wiem, czy do Warszawy, bo lubię jeździć na rowerze, a z Warszawy trochę trudniej wyjechać w dobre tereny. Bardzo podoba mi się Milanówek, tam mieszka mój przyjaciel i świetnie się tam czuję. Podoba mi się też Szklarska Poręba. Są piękne widoki, góry, idealne warunki do treningu. Zawsze myślę o wszystkim pod kątem uprawiania sportu - tłumaczył.

Aktualnie nasz medalista olimpijski jest w Heerenveen, gdzie w czwartek 5 marca rozpoczną się mistrzostwa świata w łyżwiarskim wieloboju. 23-latek wystartuje w rywalizacji wieloboistów klasycznych na 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Jego starty zaplanowane są na weekend - 7 i 8 marca.

Władimir Semirunnij Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock East News

Władimir Semirunnij TETSU JOKO AFP

Władimir Semirunnij Andre Weening AFP

