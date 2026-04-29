Semirunnij ogłosił przed wszystkimi. Tego chce po oddaniu medalu

Decyzja Semirunnija wywołała sporą pozytywną reakcję w całej Polsce. Sportowiec w wywiadzie z Arturem Gacem opowiedział później, jak w ogóle doszło do tego, że przekazał medal na aukcję i co go do tego pchnęło. "Zawsze trzeba być gotowym do pomocy. Zwłaszcza w takich przypadkach i tego typu akcje pokazują kto jakim jest człowiekiem" - tłumaczył.

Władimir Semirunnij na gali plebiscytu "Herosi"

Semirunnij otrzymał podczas organizowanej przez WP Sportowe Fakty gali "Herosi" nagrodę specjalną. Z wyróżnienia ogromnie się cieszył, czemu dał wyraz w mediach społecznościowych i nie tylko.

"Dziękuję bardzo za nagrodę specjalną plebiscytu Herosi - za niezłomną postawę i wytrwałe dążenie do celu. Wiele to dla mnie znaczy i z pewnością będę kontynuował moje działania! Mam nadzieję, do zobaczenia podczas kolejnej edycji" - napisał panczenista. Podczas swojej przemowy postanowił zaapelować do obecnych na gali sportowców i dziennikarzy.

Władimir Semirunnij z apelem

"Dwa dni temu na akcji Łatwoganga straciłem nie tylko włosy (...) Przekazałem swój medal na licytację i chciałbym bardzo liczyć na państwa, żeby w ogóle to też był rekord, żeby zlicytować ten medal. I liczę na was, żeby to wszystko poszło na chore dzieci" - powiedział w swoim przemówieniu Semirunnij.

W mediach społecznościowych zaś dodał, że wkrótce zostaną ujawnione szczegóły licytacji. Zbiórka Łatwoganga wciąż trwa. Na samym streamie udało się zebrać 250 mln zł, ale kolejni benefaktorzy wpłacają pieniądze na fundację Cancer Fighters i końca dobroczynności nie widać.

Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskim

ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich

Alexander Zverev - Jakub Mensik. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport