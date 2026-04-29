Semirunnij ogłosił przed wszystkimi. Tego chce po oddaniu medalu

Anna Dymarczyk

Władimir Semirunnij pojawił się w środku nocy na streamie Łatwoganga i nie tylko dał sobie zgolić głowę w ramach akcji, ale oddał również na licytację zdobyty przez siebie w tym roku srebrny medal olimpijski z Włoch. Podczas gali "Herosi" postanowił zaapelować do uczestników w tej sprawie. Jak sam powiedział, liczy teraz na pobicie rekordu.

Władimir Semirunnij trzyma srebrny medal olimpijski z niebieską wstążką, ubrany w czerwoną bluzę
Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem olimpijskim
Decyzja Semirunnija wywołała sporą pozytywną reakcję w całej Polsce. Sportowiec w wywiadzie z Arturem Gacem opowiedział później, jak w ogóle doszło do tego, że przekazał medal na aukcję i co go do tego pchnęło. "Zawsze trzeba być gotowym do pomocy. Zwłaszcza w takich przypadkach i tego typu akcje pokazują kto jakim jest człowiekiem" - tłumaczył.

Cała Polska żyje jednym tematem. Władimir Semirunnij tłumaczy decyzję

Władimir Semirunnij na gali plebiscytu "Herosi"

Semirunnij otrzymał podczas organizowanej przez WP Sportowe Fakty gali "Herosi" nagrodę specjalną. Z wyróżnienia ogromnie się cieszył, czemu dał wyraz w mediach społecznościowych i nie tylko.

"Dziękuję bardzo za nagrodę specjalną plebiscytu Herosi - za niezłomną postawę i wytrwałe dążenie do celu. Wiele to dla mnie znaczy i z pewnością będę kontynuował moje działania! Mam nadzieję, do zobaczenia podczas kolejnej edycji" - napisał panczenista. Podczas swojej przemowy postanowił zaapelować do obecnych na gali sportowców i dziennikarzy.

Władimir Semirunnij z apelem

"Dwa dni temu na akcji Łatwoganga straciłem nie tylko włosy (...) Przekazałem swój medal na licytację i chciałbym bardzo liczyć na państwa, żeby w ogóle to też był rekord, żeby zlicytować ten medal. I liczę na was, żeby to wszystko poszło na chore dzieci" - powiedział w swoim przemówieniu Semirunnij.

Polski olimpijczyk jest żołnierzem. Tak zachowałby się, gdyby wybuchła wojna

W mediach społecznościowych zaś dodał, że wkrótce zostaną ujawnione szczegóły licytacji. Zbiórka Łatwoganga wciąż trwa. Na samym streamie udało się zebrać 250 mln zł, ale kolejni benefaktorzy wpłacają pieniądze na fundację Cancer Fighters i końca dobroczynności nie widać.

Łatwogang podczas swojej charytatywnej transmisji na żywo
Sportowiec zakłada srebrny medal na niebieskiej wstążce
Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskimLuca BrunoEast News
Młody sportowiec trzymający w dłoni srebrny medal olimpijski
ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichDANIEL MUNOZ / AFPAFP
