Semirunnij oddał swój medal olimpijski. Wyjaśnił, dlaczego

Anna Dymarczyk

Władimir Semirunnij w tym roku podczas zimowych igrzysk we Włoszech wywalczył swój pierwszy olimpijski medal dla Polski - na swoim koronnym dystansie 10 000 metrów zdobył srebro. Przez dłuższy czas medal pozostawał w jego rękach, ale teraz panczenista postanowił z niego dobrowolnie zrezygnować. Wyjaśnił swoje powody.

Władimir Semirunnij w białej kurtce zakłada srebrny medal olimpijski podczas ceremonii wręczenia nagród
Władimir Semirunnij — Luca Bruno / East News
Semirunnij czuje się już niemal stuprocentowym Polakiem. Urodzony w 2003 roku zawodnik od 2024 roku reprezentuje biało-czerwone barwy i czuje się w nich jak ryba w wodzie. Znakomicie poradził sobie w ostatnim sezonie, gdzie zgarnął nie tylko medal olimpijski, ale również brąz w mistrzostwach w wieloboju - pierwszy taki medal dla Polski z historii.

Dla Semirunnija srebrny medal w jeździe na 10 000 metrów było największym, jak dotąd, życiowym osiągnięciem. W zmaganiach olimpijskich walczył o złoto, ale nie umniejszyło to wartości jego medalowi. Spośród Polaków na tych igrzyskach swoje szanse na krążek wykorzystali tylko on, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.

Teraz polski panczenista postanowił zrezygnować ze swojego medalu. Zrobił to jednak w szczytnym celu. Pojawił się na streamie Łatwoganga i w środku nocy ogłosił, że oddaje na licytację swój olimpijski krążek.

Władimir Semirunnij dołączył do akcji Łatwoganga

Łatwogang i jego koledzy zbierają przez dziewięć dni pieniądze na fundację Cancer Fighters. Jak dotąd udało im się osiągnąć już ponad 70 mln, co hucznie świętowali na streamie. Zdaje się, że kwota ostatecznie będzie jeszcze wyższa - zainteresowanie akcją z dnia na dzień tylko wzrasta.

Semirunnij też pojawił się na streamie. O czwartej nad ranem 26 kwietnia ogłosił, że oddaje na rzecz fundacji swój srebrny medal olimpijski. Jego streamowi towarzysze nie dowierzali - na wizji panczenista wyciągnął medal i pokazał go każdemu z nich. Zdaje się, że teraz pozostanie w sercach wielu Polaków nie tylko przez wzgląd na swoje osiągnięcia, ale również charytatywną działalność.

Grupa młodych osób siedzi przy stole pokrytym kolorowym konfetti, śmiejąc się i rozmawiając; dwójka z nich trzyma się za ręce w geście współpracy, w tle widoczne są lustra i odbicia ludzi, a całość utrzymana jest w nocnej atmosferze pełnej energii.
Władimir Semirunnij przekazał na licytację swój medal olimpijski

