Semirunnij nie mógł spędzić świąt z rodziną. Zaskoczenie u jego boku

Semirunnij w tym roku na igrzyskach olimpijskich zdobył dla Polski srebrny medal. Jako pierwszy Polak sięgnął też po medal w łyżwiarskich mistrzostwach świata w wieloboju. Medalista olimpijski wywalczył wówczas brąz.

Władimir Semirunnij nie mógł spędzić świąt z rodziną

Na co dzień Władimir Semirunnij mieszka w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie ma łatwy dostęp do toru łyżwiarskiego. Urodził się w Rosji i zdecydował niedługo po agresji reżimu Putina na Ukrainę o zmianie barw na polskie. Szybko nauczył się języka i mocno związał się z kulturą nowego kraju.

Jego rodzina musiała zostać jednak w Rosji. Semirunnij ma z nią kontakt głównie telefoniczny i nie za bardzo ma możliwość, by spędzić z nimi jakiekolwiek święta. Na Boże Narodzenie dostał zaproszenie od swojej ukochanej i tam zjadł barszcz czerwony, który niezwykle mu zasmakował, o czym wspominał w wywiadach.

Władimir Semirunnij tak spędził poniedziałek wielkanocny

W poniedziałek wielkanocny Semirunnij wstawił na swój Instagram zdjęcie ze świątecznej wizyty u innej drogiej mu w Polsce osoby, a mianowicie Konrada Niedźwiedzkiego, prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i do niedawna również szefa polskiej misji olimpijskiej, a także brązowego medalistę igrzysk olimpijskich z Soczi.

Po zdobyciu srebrnego medalu Semirunnij nazwał Niedźwiedzkiego swoim "polskim tatą". Kiedy były panczenista się o tym dowiedział, trudno było mu powstrzymać łzy. Niedźwiedzki ze wszystkich sił starał się ułatwić Semirunnemu przeprowadzkę do Polski, a potem roztoczył nad nim parasol ochronny. Widać, że łączą ich bardzo dobre relacje.

Władimir Semirunnij z Konradem Niedźwiedzkim w poniedziałek wielkanocny Instagram/vladimir_semirunnii ESP/Instagram

Władimir Semirunnij Andrzej Kulpita East News

Władimir Semirunnij Luca Bruno East News

Hubert Hurkacz - Luciano Darderi. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport