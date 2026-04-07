Semirunnij nie mógł spędzić świąt z rodziną. Zaskoczenie u jego boku
Władimir Semirunnij ma ze swoją rodziną kontakt jedynie okazjonalny i nie ma w tej chwili szans, by zobaczyć swoich bliskich na żywo. Święta w Polsce spędza więc w otoczeniu innych ludzi. Boże Narodzenie świętował u swojej ukochanej, teraz zaś przyszła Wielkanoc. W świąteczny poniedziałek pokazał się u boku znanej osobistości. Dla wielu nie było to jednak żadne zaskoczenie.
Semirunnij w tym roku na igrzyskach olimpijskich zdobył dla Polski srebrny medal. Jako pierwszy Polak sięgnął też po medal w łyżwiarskich mistrzostwach świata w wieloboju. Medalista olimpijski wywalczył wówczas brąz.
Władimir Semirunnij nie mógł spędzić świąt z rodziną
Na co dzień Władimir Semirunnij mieszka w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie ma łatwy dostęp do toru łyżwiarskiego. Urodził się w Rosji i zdecydował niedługo po agresji reżimu Putina na Ukrainę o zmianie barw na polskie. Szybko nauczył się języka i mocno związał się z kulturą nowego kraju.
Jego rodzina musiała zostać jednak w Rosji. Semirunnij ma z nią kontakt głównie telefoniczny i nie za bardzo ma możliwość, by spędzić z nimi jakiekolwiek święta. Na Boże Narodzenie dostał zaproszenie od swojej ukochanej i tam zjadł barszcz czerwony, który niezwykle mu zasmakował, o czym wspominał w wywiadach.
Władimir Semirunnij tak spędził poniedziałek wielkanocny
W poniedziałek wielkanocny Semirunnij wstawił na swój Instagram zdjęcie ze świątecznej wizyty u innej drogiej mu w Polsce osoby, a mianowicie Konrada Niedźwiedzkiego, prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i do niedawna również szefa polskiej misji olimpijskiej, a także brązowego medalistę igrzysk olimpijskich z Soczi.
Po zdobyciu srebrnego medalu Semirunnij nazwał Niedźwiedzkiego swoim "polskim tatą". Kiedy były panczenista się o tym dowiedział, trudno było mu powstrzymać łzy. Niedźwiedzki ze wszystkich sił starał się ułatwić Semirunnemu przeprowadzkę do Polski, a potem roztoczył nad nim parasol ochronny. Widać, że łączą ich bardzo dobre relacje.