Semirunnij kompletnie zaskoczony. Przez godziny nie mógł ruszyć się z miejsca

O Semirunniju zrobiło się znów głośno za sprawą Łatwoganga i jego dobroczynnego streama. Sportowiec pojawił się na jego audycji w środku nocy, dał sobie zgolić głowę i oddał na rzecz fundacji Cancer Fighters swój medal olimpijski. Trwa aukcja i medalista z Mediolanu liczy na rekord.

Władimir Semirunnij w centrum zainteresowania

Dzięki srebrnemu medalowi z Mediolanu o Władimirze Semirunniju, sportowcu, który z Rosji przeniósł się do Polski, usłyszał cały świat. Wtedy też zwróciło się ku niemu wiele ciekawskich spojrzeń Polaków - ci zyskali nowego sportowego bohatera. Semirunnij znalazł się ponownie w centrum zainteresowania parę miesięcy po zdobyciu krążka - teraz postanowił oddać swoje srebro na aukcję.

Nic dziwnego, że jego popularność nagle wzrosła. Było to widoczne szczególnie na wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie WygrywaMY. Prócz Semirunnija na miejscu pojawiły się inne gwiazdy sportu, w tym Robert Korzeniowski. To jednak panczenista był najbardziej oblegany.

Władimir Semirunnij nie mógł ruszyć się z miejsca

Semirunnij pokazywał na warszawskim Bemowie zarówno małym jak i dużym uczestnikom wydarzenia swoje metody treningowe. Można było spróbować jak to jest "jeździć na łyżwach", gdy termometr wskazuje na zewnątrz około 20 stopni Celsjusza. Zainteresowanie przekroczyło wszelkie oczekiwania sportowca.

"Jestem dzisiaj w parku na Bemowie na pikniku. Fajne wydarzenie. Tyle dzieci. W ogóle, naprawdę nie myślałem, że aż tyle będzie. Byłem tutaj koło, nie wiem, czterech, pięciu godzin i cały czas była do mnie kolejka. W ogóle nie mogłem odejść" - śmiał się panczenista, wyraźnie zadowolony z tego, co udało mu się pokazać na wydarzeniu. Teraz czeka na zakończenie licytacji medalu. Jakikolwiek wynik będzie dla niego z pewnością bardzo ważnym doświadczeniem.

Władimir Semirunnij Luca Bruno East News

Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu reprezentant Polski Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ / AFP AFP

