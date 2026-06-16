Semirunnij już tak nie wygląda. Metamorfoza wicemistrza olimpijskiego

Semirunnij lubi zmiany w swoim wyglądzie. Panczenista doczekał się m.in. tatuaży przedstawiających szkielety, a także kolczyka w uchu. W międzyczasie zmieniał także fryzury, a jedna z nich okazała się nowym strzałem w dziesiątkę.

Władimir Semirunnij doczekał się metamorfozy

W ostatnim czasie Semirunnij okazał się bardzo aktywnym pod względem działalności charytatywnej sportowcem. Przerwę między sezonem a zgrupowaniami wykorzystał na promowanie swojej dyscypliny na piknikach sportowych oraz udzielaniem się w akcjach dobroczynnych, m.in. tej zorganizowanej przez Łatwoganga.

To właśnie w tamtym czasie ogolił swoją głowę na łyso na oczach widzów. Teraz włosy już nieco odrosły, a Semirunnij zdecydował się na kolejny eksperyment. Postanowił przefarbować to, co pojawiło się na jego czaszce na kolor niebieski i zostawić kilka jasnych akcentów. W ten sposób jego głowa wygląda jak niebo z chmurkami.

Władimir Semirunnij trenuje przed rozpoczęciem sezonu

Dla sportowców trenujących sporty zimowe, lato jest czasem nie tylko odpoczynku, ale przede wszystkim przygotowań do nadchodzącego sezonu. Dla panczenistów to czas na to, by przygotować się fizycznie do wymagających ogromnej siły i wytrzymałości zawodów.

Semirunnij w tym celu wybrał się do Livigno, gdzie m.in. zajmuje się treningiem kolarskim, który wpływa na mięśnie nóg i pozwala je wzmocnić. Oprócz tego jednak nie mogło zabraknąć czasu na zwiedzanie. Sportowiec pochwalił się zdjęciami z krótkich wypadów w góry i momentów oddechu.

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Władimir Semirunnij PHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS East News

Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ AFP





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