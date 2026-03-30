Sebastian Fabijański to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Mężczyzna ma za sobą ważne role w takich produkcjach jak "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Mowa ptaków" czy "Kamerdyner". Kariera 38-latka od wielu lat nie skupia się jednak tylko wokół aktorstwa. Od pewnego czasu próbuje on swoich sił w muzyce, a do tej pory udało mu się wydać aż sześć albumów studyjnych, m.in. "Primityw", "Popiół" oraz "Anthidotum".

W 2023 r. Fabijański zdecydował się także na wzięcie udziału we freak fightach i dołączył do FAME MMA. Gwiazdor pojawił się w oktagonie organizacji trzykrotnie, ale w żadnym ze starć nie udało mu się zwyciężyć. Jego walki trwały kolejno 35, 47 i 11 sekund i przełożyły się na wypłatę w wysokości blisko... 2 mln zł.

Szczere wyznanie Fabijańskiego w "TzG". Gwiazdor już się z tym nie kryje

Obecnym wyzwaniem, jakie postawił przed sobą Fabijański, jest udział w 31. edycji "Tańca z Gwiazdami". Popularny aktor wyrasta na jednego z faworytów do wygrania kryształowej kuli, a w ostatnim 5. odcinku show zdobył aż 38 z 40 możliwych punktów. Zanim mężczyzna stanął na parkiecie w studiu Polsatu, w telewizji wyemitowany został fragment, w którym opowiada on o szczegółach swojego dzieciństwa. W jego życiu nie zawsze było kolorowo.

- Nawet przezywali mnie grubym. To było spowodowane tym, że bardzo dużo jadłem słodyczy. Wydaje mi się, że to było jakieś zajadanie emocji, jakie przeżywałem gdzieś w środku. Miałem duże problemy zdrowotne w związku z tym, bo miałem nadciśnienie. Wstydziłem się chodzić na W-F, na basen. Trochę mam tak, że wchodzę w skrajności w skrajność - powiedział.

38-latek nie krył się z tym, że za młodu miał poważne problemy zdrowotne wynikające z zaburzeń odżywiania. Jego nadwaga powodowała nie tylko nadciśnienie, ale i przyczyniała się do braku pewności siebie. Zdaniem mężczyzny znaczny wpływ w zajadaniu przez niego emocji mogła mieć jego kompulsywna natura, którą jednak pewien czas temu przekuł w zdrowe nawyki.

- Mam kompulsywną naturę. Tak samo w moim życiu było z alkoholem. 18 lat nie tknąłem alkoholu. Tak samo jest ze słodyczami - zdradził, że zrezygnował z popularnej używki wiele lat temu.

Mimo że dzieciństwo Fabijańskiego wcale nie miało być łatwe, to w pewnym momencie postanowił on zmienić swoje życie. Przeszedł ogromną metamorfozę i dzisiaj jest znany jako jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce.

Sebastian Fabijański w programie "Taniec z gwiazdami" Adam Jankowski East News

Sebastian Fabijański Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN East News

Sebastian Fabijański zagrał główną rolę w filmie "Powstaniec 1863" AKPA

