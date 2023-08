Sebastian Fabijański broni Roberta Karasia. "Ludzie są jak pasożyty"

Niestety, szczęście polskiego gwiazdora nie trwało długo. 34-latek przed przystąpieniem do rywalizacji wykonał test antydopingowy, który był niezbędny do uznania rekordowego wyniku. Pod koniec lipca Karaś otrzymał wynik tego testu. Nie miał jednak dobrych wieści do przekazania kibicom. Jak się bowiem okazało, w organizmie utytułowanego sportowca wykryto steryd anaboliczny - drostanolon.

Karaś z początku zarzekał się i przekonywał o swojej niewinności. Ostatecznie jednak zmienił narrację i przyznał się do zażycia tej substancji. Rzekomo stosował on drostanolon przed walką na gali Fame MMA 17, kiedy to walczył z problemami zdrowotnymi. Mężczyzna, który podał mu niedozwolony środek zapewniał jednak, że zniknie on z organizmu 34-latka w przeciągu około 72 godzin. Test antydopingowy, co ciekawe, został jednak wykonany kilka miesięcy później.