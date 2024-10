Marianna Schreiber już jakiś czas temu "pokazała pazury" i dała do zrozumienia, że nie zamierza być jak inne żony polityków partii Prawo i Sprawiedliwość. 31-latka w tajemnicy przed mężem zgłosiła się wówczas na casting do programu "Top Model" , jednak ostatecznie nie udało jej się zrobić kariery w tej branży. Celebrytka próbowała swoich sił jeszcze m.in. w polityce , ale i w tym przypadku jej kariera nie potoczyła się zgodnie z planem.

Po udanym debiucie w oktagonie 31-latka przygotowywała się do kolejnej walki, którą miała stoczyć z Małgorzatą Zwierzyńską podczas marcowej gali Clout MMA 4. Niestety, dzień przed eventem "Goha Magical" została aresztowana , a Marianna Schreiber musiała obejść się smakiem. W październiku ogłoszono, że panie w końcu staną do walki, jednak nie podczas gali organizowanej przez Clout MMA, a Prime MMA.

Marianna Schreiber atakuje Małgorzatę Zwierzyńską. Uderzyła w jej czuły punkt

"Mam nadzieję, że mówiąc im prawdę prosto w oczy, uświadamiam, że dla takich osób nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej. Gdyby nie ja, nie byłoby wczoraj żadnej osoby, która nazwałaby to po imieniu. A jak sami wiecie, freak fighty oglądają młodzi ludzie. Chyba należy im pokazać jakie postawy są naganne i karane? Jeżeli ktoś wierzy, że ich przemiana jest prawdziwa to znaczy, że jest naiwny albo przemawia przez niego litość. Takie zachowania jakie wczoraj zaprezentowali to powinien być powód do wstydu a nie do czasu antenowego" - podsumowała.