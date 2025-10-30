Schreiber spotkała się z Nawrockim. Później ogłosiła to całemu światu

Marianna Schreiber od kilku lat skutecznie przyciąga uwagę opinii publicznej - zarówno w świecie sportu, jak i polityki. Choć wielu kojarzy ją przede wszystkim z występów we freak fightach, gdzie udowodniła, że nie boi się ryzyka ani konfrontacji, to równie mocno angażuje się w życie społeczne i polityczne. Była żona posła PiS Łukasza Schreibera od dawna jasno wyraża swoje poglądy, nie unikając kontrowersyjnych tematów i otwarcie komentując bieżące wydarzenia. Kilka lat temu próbowała swoich sił jako liderka własnego ugrupowania, a w ostatnich miesiącach głośno rozważała nawet start w wyborach prezydenckich.

W trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej Marianna Schreiber znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. Początkowo publicznie wsparła Grzegorza Brauna, podkreślając, że ceni jego bezkompromisowość i przywiązanie do tradycyjnych wartości. W drugiej turze jednak głośno mówiła o tym, że swój głos zamierza oddać na Karola Nawrockiego. Schreiber przyznawała wówczas, że choć nie jest to jej kandydat "idealny", to widzi w nim człowieka, który "ma Polskę nie tylko w przemówieniach, ale także w sercu".

Marianna Schreiber na spotkaniu z Karolem Nawrockim. Musiała się pochwalić

Ostatecznie to właśnie faworyt Marianny Schreiber wygrał drugą turę wyborów i został następcą Andrzeja Dudy. Swoją prezydenturę rozpoczął na początku sierpnia i od tamtej pory dał się poznać lepiej fanom sportu. W ostatnich miesiącach spotkał się bowiem z wieloma reprezentantami naszego kraju, w tym m.in. z Tomaszem Adamkiem oraz podopiecznymi Jana Urbana. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie prezydenta z gwiazdą polskich freak fightów - Marianną Schreiber.

Fotką ze spotkania z prezydentem pochwaliła się była małżonka Łukasza Schreibera. Spotkanie z głową państwa, jak sama podkreśliła, było dla niej spełnieniem jednego z celów, o których marzyła od dawna. Choć nie ujawniła, o czym dokładnie rozmawiała z prezydentem, nie da się ukryć, że zdjęcie w jego towarzystwie ma symboliczny wymiar - łączy jej sportowe ambicje z politycznym zaangażowaniem. "Aaa! Kolejne marzenie spełnione" - napisała z dumą na swoim profilu na Instagramie.

Marianna Schreiber Filip Naumienko/REPORTER Reporter

Marianna Schreiber Pawel Wodzynski/East News East News

Prezydent RP Karol Nawrocki Alexi J. Rosenfeld/Getty AFP/East News East News