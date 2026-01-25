Schreiber przemówiła po zamknięciu schroniska w Sobolewie. Ważny komunikat

Marianna Schreiber nie daje o sobie zapomnieć. Freak fighterka i celebrytka w ostatnich miesiącach regularnie trafiała na nagłówki mediów, głównie za sprawą głośnych miłosnych perypetii i medialnych sporów. Tym razem jednak postanowiła wykorzystać swoją rozpoznawalność w innym celu. Schreiber dołączyła do Dody w nagłaśnianiu problemów związanych z warunkami panującymi w polskich schroniskach i walką o dobrostan przebywających tam zwierząt. Jak zapowiadała wcześniej w mediach społecznościowych, pojawiła się w sobotę na proteście w Sobolewie, który miał zwrócić uwagę opinii publicznej na sytuację psów w tamtejszym schronisku.

Marianna Schreiber "odebrała" psa ze schroniska w Sobolewie. "Spędził w tym piekle 2,5 roku"

Krótko po zakończeniu protestu 33-latka opublikowała w sieci serię wpisów, które natychmiast wywołały ogromne poruszenie. Poinformowała bowiem, że zabrała jednego z psów przebywających w schronisku. W emocjonalnym tonie opisała całe zdarzenie, używając bardzo mocnych słów. "Ukradłam tego psa z A*schwitz dla zwierząt z Sobolewa. Po prostu przeskoczyłam przez ogrodzenie i z innymi ludźmi ratowaliśmy psy. Jeżeli ktoś rozpoznaje swojego psa, to niech da znać, ale szczerze? Chciałabym, żeby został ze mną" - napisała Schreiber, nie ukrywając, że liczy na to, iż zwierzę zostanie u niej na stałe.

Jej słowa wywołały lawinę komentarzy. Część internautów chwaliła celebrytkę za odwagę i zaangażowanie w sprawę zwierząt, inni zwracali uwagę na kontrowersyjny charakter działań i użyte sformułowania. Sama Schreiber podkreślała jednak, że jej celem było ratowanie psa i zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację zwierząt w schroniskach, a nie wywoływanie skandalu.

W kolejnych relacjach w mediach społecznościowych celebrytka poinformowała, że zabrany pies trafił pod opiekę weterynarza. Zwierzę przeszło szczegółowe badania, które miały pomóc w ustaleniu jego faktycznego stanu zdrowia. Schreiber zapewniała, że pies jest bezpieczny i ma zapewnioną odpowiednią opiekę, a ona sama zamierza walczyć o poprawę losu zwierząt, nawet jeśli jej metody budzą skrajne emocje.

