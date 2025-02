Schreiber nie wytrzymała. Wprost powiedziała, co sądzi o Kaczorowskiej

Marianna Schreiber w przeszłości próbowała swoich sił w wielu rolach. Wzięła udział w castingu do programu Top Model, wkrótce potem założyła własną partię polityczną, dołączyła do wojska, a w 2023 roku zadebiutowała w oktagonie jako zawodniczka MMA . Jej mąż Łukasz Schreiber dzielnie znosił jej poczynania, jednak gdy ta zdecydowała się na rozpoczęcie przygody z freak fightami , polityk Prawa i Sprawiedliwości nie potrafił już przymknąć oka na zachowanie życiowej partnerki. Rok temu w wywiadzie dla portalu "metropoliabydgoska.pl" dość niespodziewanie ogłosił, że on i jego małżonka są obecnie w separacji i planują się rozwieść. Freak fighterka długo publicznie wylewała łzy, ostatecznie jednak ruszyła dalej i ułożyła sobie życie u boku Przemysława Czarneckiego.

Marianna Schreiber szczera do bólu. To myśli o Agnieszce Kaczorowskiej

Do debiucie w oktagonie Schreiber stała się jeszcze bardziej pewna siebie i wkrótce potem zdecydowała się ponownie wyjść ze swojej strefy komfortu. Postanowiła bowiem wziąć udział w programie "Królowa przetrwania". Polacy mieli już okazję obejrzeć kilka odcinków najnowszego sezonu tego show i z pewnością ich uwadze nie umknął konflikt między Marianną a inną uczestniczką, Agnieszką Kaczorowską . Już na pierwszy rzut oka można bowiem zauważyć, że panie nie pałają do siebie sympatią.

O relacje z tancerką i aktorką Schreiber zapytana została podczas ostatniej sesji Q&A na Instagramie. 32-latka nie miała zamiaru gryźć się w język i powiedziała wprost, co sądzi o Kaczorowskiej. Jak się okazuje, freak fighterka spodziewała się osoby o zupełnie innym charakterze niż ta, którą poznała w programie. "Idąc do programu, myślałam, że jest tą samą kobietą, co na Instagramie. Przekonałam się, widząc wiele sytuacji przykrych, że nie i tyle. To nie chodzi o sympatię czy jej brak. Po prostu to jest ta wyniosłość i próba pokazania innym: 'Patrzcie, ja jestem od was lepsza', 'ja jestem w tym kraju na górze tabeli, a wy na dole'. A ja tego u ludzi nie lubię. I w programie właśnie się o tym przekonacie. Wypowiadam się tylko na podstawie bycia w programie" - przekazała.