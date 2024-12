Schreiber już się z tym nie kryje. Ujawniła, jakie przeszła operacje plastyczne

Przez ostatnie lata Schreiber często była pytana o dokonane poprawki i zazwyczaj nie mówiła o nich zbyt wiele. Teraz dokładnie wiadomo, na czym w swoim wyglądzie skupiła się szczególnie i co udało jej się zmienić. Niektóre rzeczy będą już jednak nieodwracalne.

Marianna Schreiber przeszła parę operacji plastycznych

Operacje plastyczne dla wielu gwiazd są tematem tabu. Poprawianie swojego wyglądu uznawane było niegdyś przez fanów jako forma oszustwa, a zabiegi medycyny estetycznej wielu kojarzyło raczej z nieudanymi próbami, jak miało to miejsce choćby w przypadku Michaela Jacksona. Czasy się jednak zmieniły i poprawianie wyglądu dla wielu celebrytów stało się standardem.

Marianna Schreiber wielokrotnie była pytana o to, czy dokonywała jakichś znaczących zmian w swoim wyglądzie. Często milczała w tej sprawie, ale tym razem postanowiła całkowicie się otworzyć. Pokazała swoje zdjęcie sprzed lat i porównała je do współczesnego. Przy okazji opowiedziała o wszystkich zabiegach, przez jakie przeszła.

"Te zdjęcia dzieli 2,5 roku. Chcieliście abym Wam opowiedziała o swojej przemianie. Na zdjęciu po lewej stronie: byłam osobą, która korzystała wiele lat z solarium. Miałam strasznie suchą skórę, opadające powieki, zmarszczki (kurze łapki, zmarszczki królicze, pogłębione bruzdy nosowo - wargowe - te wgłębienia między polikiem a nosem). Szczękę wysuniętą do przodu. Przez co wada wymowy i zgryzu. Przebarwienia i wreszcie nos, który nie tylko estetycznie mi przeszkadzał, ale krzywa przegroda i wieczne problemy z zatokami. Nie wspomnę o zerowym poczuciu własnej wartości, ale to już na innego posta, teraz zajmijmy się powierzchownością - wyglądem" - pisała.