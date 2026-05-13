Po dziesiątym odcinku najnowszego sezonu "Królowej Przetrwania" zrobiło się gorąco. W obozie doszło bowiem do "Nocy Oczyszczenia", podczas której uczestniczki usłyszały to, co inne "królowe" mówiły na ich temat... za ich plecami. Głośno było m.in. o wypowiedziach na temat Ilony Felicjańskiej oraz ostrej wymianie zdań pomiędzy Dominiką Rybak a Karoliną Pajączkowską.

Do sytuacji postanowiła odnieść się w mediach społecznościowych Marianna Schreiber, która sama miała okazję wziąć udział w drugim sezonie "Królowej Przetrwania". Freak fighterka głośno zastanawiała się nad tym, dlaczego produkcja pozwoliła na to, aby uczestniczki skakały sobie do gardeł.

"Przewinęły mi się kolejne odcinki "Królowej przetrwania", a że brałam udział w poprzednim sezonie (numer 2), to uznałam, że mam prawo skomentować. To, jak szerzy się tam hejt, to jak M. Rozenek nie reaguje w ogóle na poniżanie niektórych uczestniczek, to jest dramat. Mało tego, wyśmiewanie i hejtowanie Ilony za to, że się leczyła w ośrodku, to jest już takie bagno, że wstyd. Wstyd oczywiście dla osób, które to robiły, czyli prowadzącej, która była niema i głucha na krzywdę innych oraz niektórych uczestniczek (nie będę z imienia wymieniała, które się do tego przyczyniły). Aż oczy bolą, jak się ogląda. W naszym sezonie było naprawdę grubo, ale uważam, że nie było przekroczonych granic człowieczeństwa. Tutaj to jest serio dramat" - stwierdziła.

Przy okazji wtorkowej konferencji programu, podczas której doszło do konfrontacji wszystkich uczestniczek, "Pudelek" zapytał Małgorzatę Rozenek-Majdan o to, dlaczego nie zareagowała, gdy sytuacja w obozie stawała się mocno napięta i przekraczane były granice. Małżonka Radosława Majdana odpowiedziała dość dyplomatycznie.

"Ja mam takie wrażenie, że "Królowa przetrwania. Konfrontacje" jest bardzo dobrym podsumowaniem tego, co działo się na planie i też taką refleksją o tym, co tak naprawdę tam się wydarzyło. (...) My nikomu nie sznurujemy ust. Ja naprawdę głęboko wierzę w taką potrzebę rozmowy. I mam wrażenie, że ta historia dopiero się toczy. To, co się działo w 10. odcinku, to nie koniec naszej historii. Koniec tej historii pisze się tutaj, warto go oglądać" - stwierdziła ostrożnie.

