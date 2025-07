Radosław Majdan, jako były wieloletni bramkarz reprezentacji Polski i m.in. Pogoni Szczecin, Wisły Kraków oraz Polonii Warszawa, doskonale wie, jak ważna w życiu codziennym jest aktywność fizyczna. Dlatego wspiera żonę w jej sportowych zajętościach. Małgorzata Rozenek-Majdan już jakiś czas temu rozpoczęła regularne treningi, była też gwiazdą programu o sportowym rysie. Właśnie teraz miała okazję przekonać się, że dobra forma przydaje się w wyzwaniach dnia powszedniego.

Majdanowie wraz z dwoma synami - Tadeuszem i Henrykiem - wybrali się na wakacje do Turcji. Nie obyło się jednak bez komplikacji. Jak relacjonuje para w mediach społecznościowych, na lotnisku doszło do niespodziewanego wydarzenia, które pokrzyżowało im plany.

Żeby nie było, że u nas jest wszystko perfekcyjnie. 'Małą' przygodę dzisiaj przeżyliśmy

Rodzina miała wylecieć do Antalyi o 8.00. Jednak cztery godziny później cała czwórka nadal tkwiła na lotnisku w Warszawie. Wszystko przez niefortunny zbieg okoliczności.

Wcale nie tak idealnie. Niemiła przygoda Majdanów na lotnisku w Warszawie

"Jeden wielki koszmar" - tak to, co przytrafiło się na Okęciu, podsumowuje Radosław Majdan. Okazuje się, że on, Małgorzata i dzieci - po tym, jak nadali walizki, przeszli odprawę i porozmawiali ze znajomymi - wsiedli na pokład samolotu lecącego do Turcji i wtedy zorientowali się, że brakuje bagażu podręcznego celebrytki.

"Ja po prostu szok" - tak celebrytka opisuje chwilę, w której dotarło do niej, że nie ma "kabinówki". "W tym momencie Tadek, który - przypominam - był odpowiedzialny za tę 'kabinówkę', robi się cały blady i też mówi, że nie wie, gdzie ona jest. Więc ja wyskakuję z prawie lecącego samolotu i zaczynam jej w popłochu szukać" - mówi Małgorzata i dodaje, że przebiegła cały port w poszukiwaniu bagażu.

Jedyne, co dobre z tego wszystkiego, to to, że formę mam olimpijską. Naprawdę, biegałam jak sarenka po tym lotnisku, bez zadyszki. Jedyna zadyszka, jaką miałam, to ta z nerwów

Przebiegła różne miejsca, w tym wszystkie sklepy, które odwiedzili przed wejściem na pokład, lecz nigdzie nie było jej walizki. Kiedy dłuższą chwilę nie wracała do samolotu, załoga zdecydowała o wyproszeniu z Radosława i dzieci. Wszystko przez to, że Małgorzata, wybiegając, zabrała ze sobą paszporty całej rodziny. Nie mogli zatem wylecieć. Zlecono wyładowanie ich bagażów.

Ostatecznie okazało się, że podręczna walizka Małgorzaty została przez nią pozostawiona przy punkcie odprawy. "W amoku odebraliśmy wszystkie torby oprócz tej jednej i przez półtorej godziny, spacerując po lotnisku, nie zauważyliśmy, że jej nie ma. Do tej pory nie wiem, jak to mogło się wydarzyć" - zapewnia Rozenek.

To jednak nie finał sprawy. Samolot do Antalyi odleciał bez rodziny Majdanów, a Radosław i Małgorzata rozpoczęli poszukiwania biletów na inny lot, najlepiej na ten sam dzień, by przyjechać do opłaconego hotelu jak najszybciej. I wtedy pojawił się następny problem. "Ogólnie cyrk, bo nie ma biletów do Turcji" - przekazali.

W efekcie, "w nie najbardziej okazyjnych cenach", kupili bilety z przesiadką w Krakowie. Po czasie okazało się, że to wcale nie zapewnia wylotu, ponieważ nieświadomie skorzystali z biletów z overbookingu. Linia sprzedała więcej biletów niż miejsc w samolocie, licząc, że nie wszyscy pasażerowie stawią się na pokładzie i w ich miejsca wsiądą ci "dodatkowi", jak Majdanowie.

"Cyrki na tym lotnisku. Wiadomo, że humory średnie w takiej sytuacji, awantury, bo my obydwoje jesteśmy ultrawybuchowe charaktery. Więc jak takie rzeczy się dzieją, to u nas jest głośno. Z przytupem ten dzisiejszy poranek" - zwierzyła się Małgorzata.

W końcu przekazała dobre wieści. Całej rodzinie udało się wsiąść do samolotu i wylecieć z Warszawy. Jedyną niedogodnością było to, że nie mieli miejsc obok siebie. "Po dzisiejszym dniu może to i lepiej" - śmiali się, podsumowując akcję.

