Sceny w TVP, nagranie już jest hitem. A zaczęło się od prostego pytania

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca. Dla polityków to więc finał kampanii i ostatnia szansa, by przekonać do siebie głosujących. W środowy wieczór, na antenie TVP przeprowadzono debatę kandydatów, w której udział wzięli przedstawiciele różnych opcji. Na pytania odpowiadali między innymi Borys Budka (KWW Koalicja Obywatelska), Beata Szydło (KW Prawo i Sprawiedliwość) czy Stanisław Żółtek (komitet Polexit). Reklama

W pamięci oglądających na długo zostaną głównie ostatnie minuty debaty. Prowadzące ją Justyna Dobrosz-Oracz i Dorota Wysocka-Schnepf zasugerowały, że politycy mogą powiedzieć kilka słów w języku angielskim, "by wywrzeć wrażenie na głosujących". To, co działo się potem jest już historią.

Gorąco na finiszu debaty w TVP

Jako pierwszy zareagował Budka, który zachęcił do głosowania podkreślając, że Unia Europejska "to nasza wspólna wartość". O wiele bardziej ciekawie zrobiło się jednak sekundy później. "Czy jesteśmy w Polsce?!" - krzyknął Stanisław Żółtek, na co Justyna Dobrosz-Oracz odpowiedziała, że w Brukseli są dwa "języki obowiązujące" - angielski i francuski.

W tym momencie do dyskusji włączyła się Beata Szydło. "Muszę sprostować..." - zaczęła.

Wszystkie języki narodowe mają takie same prawa. (...) Nie wstydźmy się języka polskiego ~ komentowała

Nie wytrzymał nawet Zbigniew Boniek

"Ależ to jest bulwersująca sprawa..." - skwitowały żartobliwie prowadzące, przechodząc do zakończenia debaty. Nagranie ostatnich jej minut stało się w sieci prawdziwym hitem. Zareagował na nie między innymi były prezes PZPN, Zbigniew Boniek, który podsumował je w serwisie "X" krótko, acz dosadnie - trzema emotikonami roześmianej twarzy. W sukurs poszli mu komentujący internauci. "Klimat jak z filmów Barei" - napisał jeden z nich. Reklama

Wpis Zbigniewa Bońka w serwisie "X" / materiały prasowe