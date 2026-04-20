Sceny w "Tańcu z Gwiazdami". Pavlović wstała z miejsca i się zaczęło

Anna Dymarczyk

Iwona Pavlović to z pewnością najbardziej znana jurorka "Tańca z Gwiazdami". Była tancerka, a dziś sędzia taneczna dawała się we znaki surowymi ocenami od samego zarania tego formatu w Polsce. Na jej kąśliwe uwagi oczekiwano z niecierpliwością, a każde docenienie było uważane za niezwykle ważne. Do scen doszło w ostatnim odcinku show, kiedy to jurorka wstała i zaczęła bić pokłony przed Sebastianem Fabijańskim.

Iwona Pavlović w czarnej sukni z odsłoniętym ramieniem, siedzi przy stole w programie 'Taniec z Gwiazdami'.
Iwona Pavlović w programie "Taniec z Gwiazdami"

Takie zachowanie w przypadku Pavlović można uznać za naprawdę warte uwagi. Jurorka zwana czasem "Czarną Mambą" nie szczędziła nigdy uczestnikom słów krytyki po tym, co widziała na parkiecie. Sprawiło to, że zyskała sporą popularność wśród fanów show.

Sebastian Fabijański z dwiema partnerkami w "Tańcu z Gwiazdami"

Ten odcinek "Tańca z Gwiazdami" był wyjątkowy w kontekście swojego formatu. Do zaprezentowania uczestnicy mieli dwa tańce, z czego jeden wykonali z innymi niż dotychczas partnerami tanecznymi, a drugi przeprowadzono w trójkach - ze stałym partnerem i tym, z którym tańczyli w pierwszym tańcu.

Sebastian Fabijański, który nabawił się znów kontuzji podczas treningów (tym razem pojawił się problem z barkiem), nie pokazał po sobie bólu i zarówno w ramach jive'a zatańczonego z Darią Sytą, jak i tanga wykonanego z Julią Suryś i Darią Sytą, wykonywał dzielnie podnoszenia i pokazał się jako znakomity tancerz. Za pierwszy taniec został oceniony na 37 punktów, a za drugi uzyskał komplet dziesiątek od jurorów.

Iwona Pavlović pokłoniła się przed Fabijańskim

Tangiem Fabijańskiego zachwyciły się z pewnością Ewa Kasprzyk, jak i Iwona Pavlović. Ta druga postanowiła ująć sprawę bardzo krótko i rzeczowo, nie zdobywając się na zbyt wylewne komentarze.

"Ja zamiast się wypowiadać, po prostu wstanę i złożę ci pokłon, bo tak to było cudowne" - stwierdziła i jak powiedziała, tak uczyniła. Jurorka wstała z miejsca i pokłoniła się zmęczonemu, ale z pewnością usatysfakcjonowanemu aktorowi, który w ostatnich odcinkach wyrasta na faworyta zmagań o Kryształową Kulę.

Kobieta z długimi ciemnymi włosami i dużymi kolczykami w czarnej sukience patrzy prosto przed siebie, obok mężczyzna w białej koszuli i czarnym żakiecie spoglądający na nią poważnie, na tle kolorowych świateł scenicznych.
Iwona Pavlović i Sebastian Fabijański w "Tańcu z gwiazdami"
Kobieta o ciemnych włosach w czarnym swetrze na tle wielobarwnej grafiki, obok okrągłego wstawionego zdjęcia pary wykonującej taneczny układ na scenie w czerwonym świetle.
Iwona Pavlović poruszona występem Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś
KGHM Zagłębie Lubin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja