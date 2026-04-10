Karol Nawrocki w ubiegłym tygodniu odebrał ślubowanie od dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. W czwartek, 9 kwietnia, głowa państwa została natomiast zaproszona do Sejmu przez pozostałą czwórkę: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską. Prezydent Polski postanowił jednak nie pojawić się na uroczystości, czym sprawił, że według Konstytucji jest ona nieważna.

- Można powiedzieć, że to swego rodzaju tragikomedia, bo nie wywołuje on żadnych skutków prawnych, bo wywoływać nie może, bo jest niezgodny z ustawą i z Konstytucją. Ale także jest smutny z punktu widzenia psucia państwa polskiego, więc do ślubowania tych czworga sędziów nie doszło, bo dojść nie mogło, ono mogło odbyć się tylko wobec prezydenta Rzeczypospolitej - oświadczył szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podczas konferencji.

Prezydent nie uznaje tego, co zdarzyło się w Sejmie, za ślubowanie sędziów TK, było to pewne oświadczenie wobec notariusza

Nawrocki podjął decyzję. W sieci aż huczy. "Nie udźwignął"

Sprawa natychmiast wywołała ogromne poruszenie w sieci, a jedną z osób, która zdecydowała się na komentarz, jest były bokser Marcin Najman. Mężczyzna zwrócił uwagę, że burza wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego trwa od wielu lat i jest elementem politycznego sporu pomiędzy partiami sprawującymi władzę.

- Nie rozumiem, dlaczego dwie kadencje temu wybraliście sędziów na zapas, gdy traciliście władzę. PiS w tę grę z Wami wszedł (niestety) i teraz mamy totalny burdel. Prezydent mógł zrobić piękną rzecz, przyjąć ślubowanie od sześciorga wybranych sędziów i zakończyć ten ponury spektakl. Nie udźwignął jednak tego zadania. Sztanga okazała się łatwiejszym ciężarem - napisał na platformie X.

47-latek nawiązał do 2015 r., kiedy Platforma Obywatelska wraz z koalicjantami wybrała pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego pod koniec kadencji Sejmu, a w odpowiedzi Prawo i Sprawiedliwość powołało tzw. sędziów dublerów. Mężczyzna wskazuje, że ponownie dochodzi do pewnych zgrzytów dookoła TK, a - jego zdaniem - prezydent Nawrocki nie ma wystarczających sił, aby je zakończyć.

Najman w swoim stylu postanowił także wbić szpilkę w polityka, nawiązując do niedawnego treningu głowy państwa z "Pudzianem". Nawrocki podczas spotkania z byłym strongmanem miał wycisnąć na ławce poziomej aż 150 kg. Według Najmana podjęcie decyzji o przyjęciu ślubowania od wszystkich sędziów TK okazało się dla niego zdecydowanie cięższym wyzwaniem niż trening siłowy.

