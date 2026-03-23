Sceny w domu Włodarczyk. Do tego doprowadził jej partner. Wideo trafiło do sieci

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Agnieszka Włodarczyk nie kryła emocji po zwycięstwie swojego męża. Robert Karaś zdominował rywala podczas gali FAME MMA 30: Icons, a jego triumf wywołał euforyczną reakcję aktorki, która kibicowała mu sprzed telewizora. Swoją radością aktorka natychmiast podzieliła się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Agnieszka Włodarczyk zareagowała na wygraną Roberta Karasia na Fame MMA 30
Agnieszka Włodarczyk zareagowała na wygraną Roberta Karasia na Fame MMA 30

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to dziś jedno z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Para od lat budzi duże zainteresowanie fanów, którzy śledzą zarówno ich życie prywatne, jak i zawodowe sukcesy. Karaś znany jest przede wszystkim jako utytułowany ultratriatlonista, jakiś czas temu zdecydował się jednak na odważny krok i rozpoczął karierę w sportach walki. Obecnie regularnie pojawia się w klatce podczas gal organizowanych przez Fame MMA, gdzie mierzy się z rywalami z różnych środowisk.

Podczas ostatniego wydarzenia, czyli Fame MMA 30: Icons, Robert Karaś ponownie udowodnił swoją dominację. Tym razem jego przeciwnikiem był influencer "Klepsydra". Walka od samego początku układała się po myśli sportowca - Karaś wyraźnie przeważał, kontrolując przebieg pojedynku i narzucając własne tempo. W trakcie starcia aż trzy razy posłał rywala na deski, a trzeci knockdown okazał się decydujący. Mimo że "Klepsydra" zdołał się podnieść, sędzia nie dopuścił go już do dalszej walki, kończąc pojedynek.

Choć Agnieszka Włodarczyk nie towarzyszyła mężowi bezpośrednio na arenie, nie oznacza to, że Robert Karaś nie mógł liczyć na jej wsparcie. Aktorka z zapartym tchem śledziła zmagania przed telewizorem, kibicując ukochanemu z całych sił. Emocje były ogromne, co wyraźnie było widać tuż po zakończeniu walki.

Niedługo po triumfie ultratriathlonisty Włodarczyk opublikowała na swoim profilu na Instagram krótkie nagranie. W relacji nie kryła radości i wzruszenia, dzieląc się z fanami spontaniczną reakcją. "Jezu taaak!!! Zwycięstwo!!! Jak super" - krzyczała w euforii na Insta Stories 45-letnia aktorka ze Sławna.

Agnieszka Włodarczyk po walce Roberta Karasia

Agnieszka Włodarczyk, Robert Karaś
Robert Karaś vs "Klepsydra" na FAME MMA 30
FAME MMA: Robert Karaś vs "Klepsydra"
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja