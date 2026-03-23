Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to dziś jedno z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Para od lat budzi duże zainteresowanie fanów, którzy śledzą zarówno ich życie prywatne, jak i zawodowe sukcesy. Karaś znany jest przede wszystkim jako utytułowany ultratriatlonista, jakiś czas temu zdecydował się jednak na odważny krok i rozpoczął karierę w sportach walki. Obecnie regularnie pojawia się w klatce podczas gal organizowanych przez Fame MMA, gdzie mierzy się z rywalami z różnych środowisk.

Podczas ostatniego wydarzenia, czyli Fame MMA 30: Icons, Robert Karaś ponownie udowodnił swoją dominację. Tym razem jego przeciwnikiem był influencer "Klepsydra". Walka od samego początku układała się po myśli sportowca - Karaś wyraźnie przeważał, kontrolując przebieg pojedynku i narzucając własne tempo. W trakcie starcia aż trzy razy posłał rywala na deski, a trzeci knockdown okazał się decydujący. Mimo że "Klepsydra" zdołał się podnieść, sędzia nie dopuścił go już do dalszej walki, kończąc pojedynek.

Wygrana Roberta Karasia na Fame MMA 30, a potem taki wpis Agnieszki Włodarczyk. Wybuch euforii aktorki

Choć Agnieszka Włodarczyk nie towarzyszyła mężowi bezpośrednio na arenie, nie oznacza to, że Robert Karaś nie mógł liczyć na jej wsparcie. Aktorka z zapartym tchem śledziła zmagania przed telewizorem, kibicując ukochanemu z całych sił. Emocje były ogromne, co wyraźnie było widać tuż po zakończeniu walki.

Niedługo po triumfie ultratriathlonisty Włodarczyk opublikowała na swoim profilu na Instagram krótkie nagranie. W relacji nie kryła radości i wzruszenia, dzieląc się z fanami spontaniczną reakcją. "Jezu taaak!!! Zwycięstwo!!! Jak super" - krzyczała w euforii na Insta Stories 45-letnia aktorka ze Sławna.

