Sceny przed meczem Polaków. Pietuszewski i Olejnik przemówili jednym głosem

Przed reprezentacją Polski bardzo ważny, o ile nie najważniejszy mecz tego roku. W czwartkowy wieczór podopieczni Jana Urbana wkroczą na murawę Stadionu PGE Narodowego w Warszawie, aby zmierzyć się z kadrą Albanii w barażach o mistrzostwa świata w piłce nożnej. Selekcjoner "Biało-Czerwonych" na zgrupowanie poprzedzające to spotkanie powołał 25 pięciu zawodników, w tym m.in. spisującego się ostatnio znakomicie w rozgrywkach klubowych Oskara Pietuszewskiego.

Młody pomocnik szybko zaaklimatyzował się w szatni seniorskiej kadry "Biało-Czerwonych", co zobaczyć można było na vlogu, który pojawił się kilka dni temu na kanale "Łączy nas Piłka" w serwisie YouTube. Choć jeszcze nie zaliczył debiutu, już teraz piłkarskie środowisko jest pewne, że 17-letni zawodnik stanie się kluczową postacią w reprezentacji i będzie inspiracją dla wielu młodych sportowców, nie tylko uprawiających piłkę nożną.

Monika Olejnik z wizytą u polskich piłkarzy. Miała do nich tylko jedną prośbę

Na kilka godzin przed wyjściem "Biało-Czerwonych" na murawę warszawskiego stadionu reprezentację Polski postanowił odwiedzić wyjątkowy gość - Monika Olejnik. Dziennikarka przekazała piłkarzom słowa wsparcia przed barażami o mundial, jednak nie był to główny cel wizyty. Poprosiła ona bowiem kadrowiczów oraz samego Jana Urbana, aby dołączyli do jej manifestu przeciwko agresji i hejtowi.

Na profilu 69-latki na Instagramie pojawiło się nagranie z udziałem Oskara Pietuszewskiego, Bartosza Slisza, Bartosza Bereszyńskiego, Karola Świderskiego, Filipa Rózgi, Jakuba Kamińskiego, trenera Jana Urbana oraz dyrektora polskiej kadry, Adriana Mierzejewskiego. Panowie wspólnie z Olejnik wygłosili manifest: "W każdej chwili w dzień, w każdej chwili w nocy, stop hejt, stop przemocy".

"Każdy gest przeciwko przemocy NA CAŁYM ŚWIECIE ma sens! Pokażcie nam jak trenujecie, a NIE jak hejtujecie. W naszej codzienności - kultura, sport i szacunek mają większą siłę od agresji. Razem jesteśmy silniejsi A NASZ GŁOS JEST CORAZ BARDZIEJ DONOŚNY!" - przekazała dziennikarka.

Rozwiń

Mecz Polska - Albania już w czwartek o godzinie 20.45. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii.

Oskar Pietuszewski

Karol Świderski, Krzysztof Piątek i Jakub Kamińśki w reprezentacji Polski

Monika Olejnik

