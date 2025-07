Sceny na Wimbledonie. Naprawdę potraktowali tak legendę tenisa

Martina Navratilova to postać, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Amerykanka uznawana jest za absolutną legendę kobiecego tenisa. Nikogo nie może to jednak dziwić - ma bowiem ona na swoim koncie osiągnięcia, o których wiele tenisistek może jedynie pomarzyć. Osiemnaście tytułów wielkoszlemowym w singlu, 31 w deblu, 10 w grze mieszanej - a to jedynie kilka pozycji z długiej listy jej sukcesów.