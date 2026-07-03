Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny po urlopie w słonecznej Turcji udali się prosto do Polski. Zakochani nie zatrzymali się jednak w Warszawie - wybrali bowiem Gdynię i gminę Kosakowo, gdzie odbywa się właśnie kolejna już edycja Open'er Festival. Oprócz nich nad Morzem Bałtyckim bawią się także Jan Bednarek z żoną Julią oraz Robert i Anna Lewandowscy.

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Wszyscy wyżej wymienieni wieczór i noc z 2 na 3 lipca spędzili na wspólnej zabawie przy scenie głównej, a po północy udali się do strefy Red Bull Dance Your Style, gdzie doszło do ciekawych scen. Nagle w posiadanie mikrofonu wszedł Wojciech Szczęsny, który zwrócił się bezpośrednio do zebranych na miejscu fanów muzyki. Miał on do przekazania bardzo ważną wiadomość.

"Od 15 minut jesteście przypadkowo na imprezie urodzinowej mojej żony. Kto nie śpiewa "sto lat", może sobie iść" - zapowiedział, a następnie wraz z innymi głośno odśpiewał "sto lat" Marinie. Następnie nadeszła pora na zdmuchnięcie świeczek. Wszystkiemu z bliska przyglądali się m.in. Lewandowscy, Bednarkowie, Jessica Mercedes i Ciocia Liestyle.

Marina Łuczenko-Szczęsna świętowała urodziny na Open'erze Instagram/marina_offcial materiał zewnętrzny

3 lipca to wyjątkowy dzień dla rodziny Szczęsnych. To wtedy urodziny świętuje Marina Łuczenko-Szczęsna, tego też dnia na świat przyszła córka artystki i Wojciecha Szczęsnego, Noelia.

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Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny poznali się w dość nietypowych okolicznościach. Piłkarz bowiem wypatrzył artystkę w mediach społecznościowych i postanowił się z nią skontaktować. Ta z początku nie miała ochoty na nawiązywanie znajomości ze Szczęsnym, ostatecznie jednak zmieniła zdanie i tak narodziło się między nimi uczucie.

Po raz pierwszy pokazali się publicznie właśnie na festiwalu Open'er w 2013 roku. W dniu 26. urodzin piosenkarki piłkarz wręczył ukochanej pierścionek za blisko 60 tys. złotych, a 10 miesięcy później stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

W czerwcu 2018 roku na świat przyszedł syn pary, Liam. Sześć lat później zakochani ponownie zostali rodzicami - do rodziny dołączyła wówczas córka, której nadano imię Noelia.

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Marina Łuczenko-Szczęsna, Wojciech Szczęsny, Liam Szczęsny Lukasz Kalinowski East News

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Marina i Wojciech Szczęśni AKPA





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