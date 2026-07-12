Sceny na mundialu. Książę wparował do szatni Norwegów i ogłosił
Reprezentanci Norwegii po pełnym emocji ćwierćfinale przegrali z Anglią 1:2 i pożegnali się oficjalnie z mistrzostwami świata. "Wikingów" podczas ostatniego meczu na mundialu wspierał wyjątkowy kibic - książę Haakon. Po ostatnim gwizdku następca norweskiego tronu wparował do szatni rodaków i wygłosił krótkie przemówienie. Przy okazji przekazał piłkarzom ważną wiadomość od króla Haralda V.
Reprezentacja Norwegii po 28 latach wróciła na mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn i już od pierwszego meczu pokazała, że nie zamierza na tym turnieju odgrywać drugoplanowych ról. "Wikingowie" bezproblemowo awansowali do fazy pucharowej tej imprezy, a następnie w 1/16 finału pokonali reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej 2:1. Największą sensację podopieczni Stale Solbakkena sprawili jednak w 1/8 finału, kiedy odprawili z kwitkiem jedną z największych potęg w świecie piłkarskim - reprezentację Brazylii z Neymarem na czele.
Znakomita passa Norwegów została przerwana w ćwierćfinale. Na tym etapie rywalizacji skandynawscy piłkarze musieli bowiem uznać wyższość Anglików, którzy po dogrywce wygrali 2:1 i awansowali do półfinału, w którym przyjdzie im zmierzyć się z reprezentacją Argentyny. Podczas ostatniego meczu "Wikingów" na mundialu na trybunach nie zabrakło jednego z najwierniejszych, a zarazem najważniejszych kibiców - księcia Haakona. Po zakończeniu spotkania następca norweskiego tronu wparował do szatni Stale Solbakkena i wygłosił krótkie przemówienie. Miał on bowiem do przekazania piłkarzom bardzo ważną wiadomość.
"Kiedy wrócicie do domu, król chciałby zaprosić was do zamku. (...) Macie prawo być zawiedzeni, ale reszta (Norwegów - przyp. red.) jest niesamowicie wdzięczna, niezwykle z was dumna (...)" - ogłosił w szatni reprezentacji Norwegii następca tronu.
Głośno po hicie MŚ, Tomaszewski nie wytrzymał. Mówi o wypaczeniu wyniku
Głośno o "aferze kablowej" po meczu Norwegii i Anglii. FIFA ogłasza, znany dziennikarz wkroczył do akcji
W ćwierćfinałowym starciu Norwegii z Anglią nie brakowało kontrowersji. Największa z nich dotyczyła gola na 1:1 dla piłkarzy Thomasa Tuchela, którego strzelcem był Jude Bellingham. Za nim bowiem gwiazdor Realu Madryt wpisał się na listę strzelców, piłka miała kontakt z kablem kamery telewizyjnej, co sygnalizowali zarówno norwescy piłkarze, jak i członkowie sztabu szkoleniowego. Co ciekawe, także angielskie media wprost przyznały, że bramka ta nie została zdobyta w zgodzie z przepisami, a arbiter prowadzący spotkanie, Clement Turpin, powinien zdecydować się na odgwizdanie rzutu sędziowskiego.
Decyzja ta wywołała poruszenie po tego stopnia, że głos zabrała także FIFA. "Przed golem Anglii w 45+2. minucie meczu przeciwko Norwegii czujnik w piłce nie wykazał szczytu w "pulsie piłki", gdy była w powietrzu, a zatem nie ma dowodów na to, że piłka dotknęła linki i zmieniła kierunek ruchu" - przekazano w komunikacie.
Wkrótce potem do akcji wkroczył dziennikarz ESPN, Leonardo Bertozzi. Zasugerował on, że czujnik znajdujący się w piłce wcale nie musiał "zarejestrować kontaktu" piłki z kablem kamery telewizyjnej, gdyż znajdujące się na obiekcie antenki są zamontowane na wysokości murawy i technologia w tym przypadku mogła po prosto nie zadziałać.
Bezpardonowy atak na gwiazdę Norwegii. Grożą jemu i jego rodzinie