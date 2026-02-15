Sceny na meczu z Aleksandrem Śliwką w roli głównej. Nie do wiary kto mu kibicował

Aleksander Śliwka gra w Ankarze, podobnie jak Tomasz Fornal. Panowie mieszkają nawet w tym samym budynku i często się widują. Przyjmujący reprezentacji Polski cenią sobie swoje towarzystwo, co widać po zdjęciach i nagraniach z ich spotkań.

Aleksander Śliwka w tym sezonie gra w Turcji

W tym roku Aleksander Śliwka wrócił na sto procent do gry. Polski przyjmujący od dłuższego czasu leczył poważną kontuzję nogi i na dobrą sprawę musiał na nowo uczyć się chodzić, biegać i skakać. Często pokazywał nagrania z morderczej rehabilitacji, a teraz widać, że przyniosła ona spodziewane efekty.

Od tego sezonu Śliwka jest zawodnikiem tureckiego Halkbanku Ankara. Ostatnio postanowił zaskoczyć nieco swoich kolegów podczas meczu, a oni odpowiedzieli również zaskakującą propozycją. Na boisku doszło do urokliwych scen po spotkaniu.

Aleksander Śliwka zrobił zamieszanie na boisku. Urokliwe sceny

Śliwka wziął ze sobą po raz pierwszy na mecz swojego syna, Hugona. Dziecko w rękach mamy mogło po raz pierwszy podziwiać tatę na placu gry. Po wszystkim koledzy postanowili zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie, na którym widać było, jak kładą palce na usta, by zachować absolutną ciszę dla malucha.

"7 miesięcy temu, kiedy odniosłem kontuzję i pierwsze diagnozy nie były zbyt optymistyczne, marzyłem tylko o tym żeby wrócić i pokazać Mu że trzeba walczyć o swoje marzenia. A było nim to żeby zagrać cały mecz a potem wziąć go na ręce i pokazać Mu miejsce w którym Tata uwielbia być, na boisku. Teraz wyznaczamy sobie nowe cele i nie przestajemy walczyć" - pisał Śliwka, pokazując zdjęcie z synkiem.

