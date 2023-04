Jewgienij Sawin to teraz persona non grata w Rosji. Tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie uciekł ze swojej ojczyzny i nie boi się obnażać motywacji kierujących Rosjanami, a zwłaszcza rosyjskimi sportowcami. W najnowszym wywiadzie bez ogródek mówi, co - z jego spostrzeżeń i wiedzy - kryje się za ich poparciem dla Władimira Putina. Na przykładzie Artioma Dziuby ujawnia prywatne interesy. Opowiada o "wykorzystywaniu sytuacji".