Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych polskiej edycji "Vogue'a" obwieszczono, że bohaterką nowego wakacyjnego numeru jest Maja Chwalińska. Zacytowano jedną z jej wypowiedzi z wywiadu.

"W tenisie bardzo rzadko się wygrywa, dlatego tak ważna jest pokora. To dzięki niej potrafimy wyciągać wnioski i doskonalić siebie" - powiedziała.

Ujawniono również, jaka 24-latka jest poza kortem. "Na planie zdjęciowym pojawiła się dzień po powrocie z Paryża. Zmęczona, ale gotowa do działania. Była skupiona, spokojna, zdyscyplinowana, uważna wobec zespołu. Bez pozy i dystansu" - opisano.

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To wszystko zgadza się ze świadectwami wypowiedzianymi przez mieszkańców, sąsiadów i nauczycieli Chwalińskiej z Dąbrowy Górniczej.

Znajomi bez wątpliwości ws. Chwalińskiej. "Bardzo skromna"

Sukcesem Mai Chwalińskiej w wielkoszlemowym Roland Garros 2026 żyła niemal cała Dąbrowa Górnicza. To w tym mieście tenisistka przez lata mieszkała i to tam chodziła do szkoły. Z wyznań nauczycieli, sąsiadów i mieszkańców wyłaniał się obraz niesamowicie zdolnej, ale i skromnej, dziewczyny.

Trenerzy, którzy ją trenowali, mówią, że była naprawdę cudowną dziewczyną, była bardzo miła. I też podobno była bardzo dobra w innych sportach

"Była bardzo ambitna, pracowita, solidna. Mimo że dość dużo jej nie było w szkole, ponieważ jeździła na zawody, na jakieś przygotowania, to po prostu bardzo się starała. Była bardzo skromną dziewczynką" - opowiadała była wychowawczyni tenisistki Beata Kaczmarzyk w rozmowie z "halo tu polsat".

Z kolei Andrzej Krowicki, dyrektor placówki, do której niegdyś uczęszczała Chwalińska, zaznaczał, że jeszcze w czasach szkolnych, Maja odnosiła sukcesy w sporcie. Przypominał m.in. tytuł mistrzyni Europy młodzików w grze podwójnej w parze z Igą Świątek (2015).

Podkreślał też niezwykłą skromność tenisistki. "Zawsze, jak pojawiała się w szkole po tych sukcesach, nigdy się nimi nie chwaliła. Do tego stopnia, że pani wychowawczyni musiała wręcz zapytać się Mai, czy może powiedzieć klasie o tych sukcesach" - zdradzał.

Kiedy Maja Chwalińska wróci na kort?

Miłe doświadczenia, słowa wsparcia i gesty są teraz dla Mai Chwalińskiej bezcenne. Pechowo odpadła z Wimbledonu po tym, jak przy piłce meczowej poślizgnęła się i doznała kontuzji. Spotkanie dokończyła, lecz nie mogła normalnie grać. Ostatecznie to Tajka Mananchaya Sawangkaew zeszła z kortu jako zwyciężczyni (2:6, 7:5, 6:2).

Według planów Chwalińska ma wrócić do rywalizacji w terminie 20-26 lipca, w turnieju MSC Hamburg Ladies Open 2026. Na razie nie wiadomo, czy stan zdrowia pozwoli jej na udział.





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