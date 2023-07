Choć niektórym wciąż marzy się, by raz jeszcze zobaczyć Tomasza Adamka w bokserskiej akcji, takie pragnienia raczej nie doczekają się realizacji. A przynajmniej na ten moment niewiele na to wskazuje. Z informacji, do których dotarła Interia Sport, wynika, że były pięściarz i zawodowy mistrz świata kuszony jest lukratywnymi kontraktami na walki w MMA, lecz na razie bez rezultatu.

Tomasz Adamek otworzył się w temacie rodziny. Szczerze o żonie: "Pilnuje mnie jak pieron"

Na co dzień Adamek mieszka w New Jersey, konkretnie w Kearny. " Mieszkamy tam na stałe z żoną od 2008 roku " - doprecyzował w "PnŚ". Przeprowadzka podyktowana była głównie życiem zawodowym. Choć początkowo wcale nie było pewnym, że Tomasz zajmie się walką w ringu. Trenował też inne dyscypliny, w tym piłkę nożną i pływanie.

Jednak boks to jest to, co miałem robić, i robiłem. (...) Po prostu lubię się bić

Teraz on sam ma córki, a całkiem niedawno został dziadkiem. Wiąże się z tym pewna dość zabawna historia. "Kornelia się urodziła i wychodzę na zewnątrz z wózkiem. Sąsiad-Amerykanin do mnie mówi: ' Tomasz, kiedy twoja żona była w ciąży? Ja nie widziałem '. Ja mówię: 'Jestem dziadkiem'" - relacjonował. Wspomniany sąsiad miał być nieźle zaskoczony i dopytywać Polaka o jego wiek. Obstawiał, że ten jest dużo młodszy niż w rzeczywistości.

To właśnie także Bogu zawdzięcza to, jak wyglądają jego życie i małżeństwo. W tym roku on i żona świętowali 27. rocznicę ślubu. "[Żona] to dobra kobieta. Też wymagająca. Pilnuje mnie jak pieron" - śmiał się Adamek.