Sara Boruc to jedna z WAGs piłkarskich, które w świecie show-biznesu zasłynęły nie tyle dzięki swoim mężom, co dzięki swoim sukcesom w życiu zawodowym. Małżonka Artura Boruca od wielu już lat działa w branży modowej - zaczynała jako blogerka, która chętnie poruszała w sieci tematy najnowszych trendów. Z czasem jednak zapragnęła czegoś więcej i postanowiła sama spróbować swoich sił jako projektantka. Tak właśnie zrodziła się marka "The Mannei", która dziś robi furorę nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Kreacje marki Sary Boruc noszą wielkie gwiazdy, w tym m.in. modelki Hailey Bieber, Kendall Jenner i Gigi Hadid.