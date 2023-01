Sapporo nie zorganizuje igrzysk? Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń

Sapporo od lat słynie z organizacji konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn i kobiet. Nie jest to jednak jedyna sportowa impreza, którą na przestrzeni lat organizowano w tym japońskim mieście. W 1972 roku odbyły się tam zimowe igrzyska olimpijskie. Władze starały się, by najlepsi sportowcy na świecie po raz kolejny zjechali się do Sapporo, by wziąć udział w igrzyskach w 2030 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że zaszczyt ten przypadnie raczej Amerykanom.

Barkom Każany Lwów - GKS Katowice. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Problemy Japończyków. Mieszkańcy Sapporo nie chcą u siebie zimowych igrzysk olimpijskich

Igrzyska olimpijskie, zarówno zimowe, jak i letnie, to największe wydarzenie w świecie sportu. Organizacja takiej imprezy to jednak nie tylko spore wyróżnienie, ale także ogromna odpowiedzialność. Choć poszczególne kraje od lat walczą o organizację imprezy czterolecia u siebie z wielkim wyprzedzeniem, często okazuje się, że ich wstępne plany i nadzieje szybko mogą zostać pokrzyżowane. Tak dzieje się w przypadku Japończyków, którzy jeszcze nie tak dawno wydawali się faworytem do organizacji zimowych igrzysk w 2030 roku.

We wrześniu 2021 roku gazeta Hokkaido Shimbun po raz pierwszy zapytała mieszkańców Sapporo, czy chcieliby, by w ich mieście zorganizowano zimowe igrzyska olimpijskie. Wówczas 38 procent ludzi otwarcie sprzeciwiło się temu pomysłowi. Badanie powtórzono w grudniu 2022 roku. Według wyników najnowszej ankiety, liczba ta wzrosła aż do 67 procent.

W związku z niechęcią mieszkańców Sapporo do organizacji igrzysk, na ten moment jedynym chętnym pozostają Amerykanie, którzy zaproponowali, by impreza czterolecia odbyła się w Salt Lake City. Gdyby Stany Zjednoczone podjęły się tego zadania, czekałoby ich jednak nie lada wyzwanie - w 2028 roku będą oni bowiem gospodarzami letnich igrzysk olimpijskich w Los Angeles.

Kamil Stoch w Sapporo /

Ema Klinec, Silje Opseth i Eva Pinkelnig w Sapporo /