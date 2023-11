Po kilku dniach śledztwa policja oficjalnie wskazała podejrzanego. Jako osobę odpowiedzialną za zabójstwo sportsmenki wskazano jej męża, Ibrahima Roticha. Co ciekawe, to rodzina mężczyzny ujawniła fakty świadczące na jego niekorzyść. Miał on bowiem zadzwonić do rodziców tego samego dnia, gdy zginęła Agnes Tirop Chebet i prosić, aby Bóg mu wybaczył, ponieważ zrobił coś bardzo złego.